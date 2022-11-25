X-Com расширяет ассортимент серверов и компьютерного оборудования

Группа компаний X-Com подписала партнерское соглашение с компанией RDW Technology – российским производителем компьютерного и серверного оборудования под брендом RDW Computers. Об этом CNews сообщили представители X-Com.

Продукция вендора разрабатывается и производится на территории России, включена в реестр Минпромторга и востребована государственными структурами и коммерческими компаниями всех сфер деятельности при миграции с оборудования зарубежных производителей. Все решения RDW Computers проходят многоуровневое тестирование на каждом этапе производства и предпродажную подготовку. Гарантия на устройства составляет до трех лет.

Заказчикам X-Com доступны все линейки серверного оборудования, компьютеров, моноблоков и мониторов производителя. Presale-эксперты группы помогут подобрать решения, наиболее полно отвечающее текущим и перспективным потребностям заказчика для максимальной утилизации инвестиций в оборудование.

«С уходом большинства глобальных компьютерных вендоров вопрос замещения их продукции встал с новой силой, а освободившуюся нишу стремительно занимают отечественные производители. Одним из них является наш новый партнер – компания RDW Technologies, добившаяся существенной локализации производства. Уверен, что наше сотрудничество будет иметь синергетический эффект для развития совместного бизнеса», – отметил Дмитрий Петров, руководитель департамента продуктового менеджмента группы компаний X-Com.

Также в продуктовый портфель X-Com включены barebone-платформы RDW Computers, выпускаемые на мощностях предприятий инновационного кластера «Технополис GS» в Калининградской области. Сегодня это единственная моноблочная платформа, выпуск которой локализован в России. Интегрированный характер предприятий «Технополиса GS» позволил реализовать весь производственный процесс на одной площадке.

«Стратегия нашей компании направлена на поддержку государственных инициатив в области импортозамещения, актуальность которых растет с каждым днем. Сердцем наших решений стала материнская плата, разработанная и производимая в России. Партии компьютерного оборудования на ее основе востребованы и производительны. Нашими устройствами пользуются практически во всех субъектах России. Убежден, с помощью разноплановой продуктовой линейки нашей компьютерной техники каждый заказчик X-Com успешно решит поставленные перед ним задачи» – сказал Сергей Акопов, операционный директор RDW Technology.

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RDW Technology – российский производитель вычислительного оборудования. С 2015 г. под брендом RDW Computers производит сертифицированную российскую компьютерную технику, отвечающую требования цифровой безопасности государственной инфраструктуры. В продуктовом портфеле RDW находится вычислительное и серверное оборудование. Всего 106 конфигураций продуктов компании. Все оборудование проходит систему контроля качества. Предусмотрена предустановка ОС и СЗИ.

На сегодняшний день все оборудование RDW включено в реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга.