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Гостиничный бизнес выбирает сервисы MANGO OFFICE для коммуникаций с клиентами

Отели сети Radisson Hotels в Санкт-Петербурге подключили коммуникационные сервисы для работы с обращениями клиентов. Чтобы справиться с высокими нагрузками на линию и автоматизировать процесс бронирования, компания интегрировала собственную систему телефонной связи с виртуальной АТС и подключила облачный контактный центр российского поставщика коммуникационных сервисов для бизнеса MANGO OFFICE. Об этом CNews сообщили представители MANGO OFFICE.

«Мы постоянно совершенствуем клиентский сервис, работая над качеством и скоростью обработки обращений, — сказала кластерный директор по продажам Radisson Hotels в Санкт-Петербурге Юлия Мещанинова. — С подключением виртуальной телефонии и контакт-центра MANGO OFFICE удалось минимизировать количество пропущенных звонков путем гибкого планирования рабочего времени сотрудников отдела бронирования. Также мы выявили дополнительные зоны для развития. Например, после классификации звонков по типам обращений мы узнали, с какими вопросами клиенты обращаются к нам чаще всего, и расширили эту информацию на всех площадках — на сайте, страницах сервисов онлайн-бронирования, в соцсетях и других каналах. Подключение автоматизированного помощника — голосового робота, который отвечает гостям на типовые вопросы, позволило снизить нагрузку на сотрудников линии».

В Санкт-Петербурге работает шесть отелей сети Radisson Hotels. Ежемесячно отели сети в северной столице получают до 8000 звонков. Благодаря внедренным технологиям удалось увеличить количество обрабатываемых запросов, сократить время ожидания на линии, повысить скорость приема обращений и обеспечить контроль качества работы сотрудников на линии.

В MANGO OFFICE отметили растущий спрос на профессиональные инструменты связи в туристическом секторе. Облачные решения позволяют бизнесу выстроить коммуникации по высоким сервисным стандартам и поддерживать лояльность клиентов. По данным поставщика, среди основных результатов внедрения современных ИТ-сервисов — высокая заполняемость отелей в любой сезон, рост продаж туров, повышение эффективности вложений в маркетинг, сокращение расходов на телеком-инфраструктуру.

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MANGO OFFICE — разработчик программного обеспечения и сервисов для бизнес-коммуникаций. Поставщик SaaS-решений и участник российского рынка виртуальных АТС.

В линейке MANGO OFFICE решения для профессиональной обработки звонков и коммуникаций в цифровых каналах, облачные платформы для контакт-центров, инструменты martech, а также средства организации совместной и удаленной работы, включая защищенный корпоративный мессенджер и видеоконференции. Облачной платформой MANGO OFFICE пользуются 60 тыс. российских компаний, обслуживаемый трафик — более 4 млн звонков в сутки, охват сервиса — более 100 городов России.

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