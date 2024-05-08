Минцифры хочет развернуть в России сеть интернета вещей на базе старинного диапазона

Минцифры России планирует перепрофилировать диапазон LTE-450 МГц, чтобы использовать сеть для интернета вещей. По ней планируют передавать показания потребленных коммунальных услуг с умных счетчиков. Ранее диапазон 450 МГц планировали использовать для связи силовых ведомств и чиновников, но от идеи отказались.

Создание сети

Запуск сети LTE для интернета вещей (IoT) для передачи данных с умных счетчиков и датчиков состоится в 2026 г. Специально для этих нужд Минцифры России планирует перепрофилировать диапазон 450 МГц, говорится в презентации министра Максута Шадаева на заседании рабочей группы Госсовета по цифровой экономике 26 апреля 2024 г., пишут «Ведомости».

LTE-450 - это тип сети беспроводной связи, работающий на частоте 450 МГц. Что еще более важно, это полоса сети, которая обеспечивает широкий охват, глубокое проникновение сигнала, высокие скорости и безопасное, надежное соединение. Кроме того, его внедрение и использование экономически эффективно, а благодаря своей высокой гибкости он обеспечивает устойчивость систем к будущему. В эпоху расцвета сотовых сетей 2G (GSM) и 3G частота 450 МГц использовалась как низкочастотный маршрут для экстренной связи. На 2024 г., когда пользователи перешли к 4G и 5G, а сети 2G выводятся из эксплуатации, частота 450 МГц открыта для торгов и других целей.

Самым очевидным отличием LTE-450 является его низкая частота — 450 МГц. Типичные сети общего пользования имеют частоты 900, 1800, 2100 или 2600 МГц. Частота LTE-450 или полоса 31, как ее иногда называют, требует выделенного модуля LTE-450. Это сразу же дает LTE-450 преимущество в плане меньшей перегрузки сигнала.

Ранее в диапазоне 450 МГц планировалось создать беспроводную связь для чиновников и силовиков. Сеть LTE для общественно значимых объектов и специальных потребителей в этом диапазоне должна была запуститься в 2024 г., но проект так и не был реализован.

В готовящемся нацпроекте «Экономика данных», который должен прийти на смену «Цифровой экономике», сеть LTE-450 будет использоваться уже для работы умных счетчиков и датчиков на базе «Ростелекома». Это следовало из презентации нацпроекта, с которой Максут Шадаев выступал на стратегической сессии в правительстве 21 ноября 2023 г.

Против идеи создания федеральной сети в диапазоне 450 МГц выступали остальные операторы большой четверки - МТС, «Вымпелком» и «МегаФон». В своем письме в Минэнерго операторы предупреждали ведомство о том, что этот диапазон занят подконтрольным «Ростелекому» Tele2, что грозит монополизацией рынка и ростом цен на услуги обслуживания умных датчиков и счетчиков.

«Все попытки построить отдельно стоящие сети IoT и прежде всего стандартов LoRaWAN и SigFox с национальным покрытием потерпели крах! Будущее есть либо у сотовых операторов, предлагающих услуги IoT в стандарте NB-IoT, встроенного в LTE и 5G, либо у крупных корпораций, которые разворачивают частные сети PrivateLTE, а в них опять-таки вшита технология NB-IoT. В других странах сети связи в диапазоне 450 МГц почти исчезли и разные идеи вокруг его применения в России выглядят попыткой хоть как-нибудь задействовать этот ресурс», - сказал генеральный директор группа компаний ComNews Леонид Коник.

Коммерческий потенциал сети LTE-450 в контексте IoT минимален, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники среди экспертов в отрасли. Сеть нужна «Ростелекому» для того, чтобы получить государственные деньги, а пользоваться ею вряд ли кто-то будет, полагает собеседник, близкий к одному из операторов.

Cтандарт LTE-450

LTE означает долгосрочное развитие. Это особый стандарт беспроводной широкополосной связи 4G, который обеспечивает гораздо более высокую скорость, чем 3G, хотя и не такую быструю, как 4G. Согласованного целевого стандарта скорости для 4G в реальности трудно достичь. LTE на 2024 г. не единственный вариант сетевой технологии в диапазоне 450 МГц. Раньше многие предпочитали множественный доступ с кодовым разделением каналов (CDMA). Сейчас LTE становится все более популярным, во многом благодаря более высоким скоростям, большей емкости и меньшей задержке.

Особенностями сетей LTE-450 являются: радиус действия одной базовой станции свыше 20 км (LTE-2600 - 2 км, LTE-800 - 13 км), возможность работы на скоростях до 50 км/ч, лучшее проникновение внутри зданий. Проникновение происходит за счет более низкой частоты по сравнению с другими диапазонами LTE, возможность одновременной передачи данных и видео в режиме Push to Talk.

В 2018 г. во время Чемпионата мира по футболу в России обеспечена оперативная связь и бесперебойная работа специальных служб, без перегрузок сети и отказов в доступе. На февраль 2019 г. сети LTE-450 эксплуатируется в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Тверской и Новгородской областях. Возможности LTE-450 испытаны на железнодорожных станциях по передаче видеосигнала с локомотива для технологии удаленного управления. Была обеспечена видеотрансляция с задержкой сигнала менее одной секунды. В 2020 г. были реализованы тестовые зоны оперативной радиосвязи и передачи данных на базе LTE-450 для ГК «Транснефть», Московского метрополитена и ГМК «Норильский никель».

Директор по развитию и реализации проекта LTE-450 в Tele2 Дмитрий Курилов, подчеркнул, что сеть на базе LTE-450 позволяет обеспечить стабильную связь для специальных служб и крупных корпораций, включая передачу прямых трансляций видео. Курилов также отметил, что Tele2 имеет специализированное оборудование, способное работать эффективно в малонаселенных или труднодоступных районах, где создание обычного сотового покрытия осложнено.