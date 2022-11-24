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«Сберсервис» запустил линейку цифровых продуктов для автоматизации и контроля бизнес-процессов

«Сберсервис» предложит бизнесу современные цифровые решения на базе технологий RPA (Robotics Process Automation), а также комплекс услуг диспетчерского центра и визуализации бизнес-процессов.

Линейка продуктов компании пополнилась новыми решениями для автоматизации бизнес-процессов любой отрасли. В нее вошли продукты на базе технологии RPA, которая занимает одну из ключевых позиций в ИТ-ландшафте крупных российских компаний. Команда «Сберсервиса» обладает экспертизой в RPA, проводит аналитику и подбирает стратегию для роботизации процессов, как на собственной архитектуре, так и на ресурсной базе клиента.

Диспетчерский центр «Сберсервиса» предлагает услуги первой и второй линии техподдержки для решения клиентских запросов любой сложности: от консультаций по работе программного обеспечения до дистанционной настройки ИТ-оборудования. Благодаря территориальному распределению диспетчерский центр обеспечивает высокий уровень сервиса и закрытие заявок в кротчайшие сроки. Решения по поддержке могут быть реализованы как на базе собственной инфраструктуры «Сберсервиса», так и на инфраструктуре клиента.

«Сберсервис» запускает линейку продуктов для цифровой трансформации среднего и крупного бизнеса: RPA, аналитика данных, мониторинг качества, а также услуги диспетчерского центра. Для нас важно предложить клиенту полный комплекс систем автоматизации бизнес-процессов, а также осуществлять поддержку внедренных продуктов», — отметил Артем Задоя, директор департамента ДКСиК «Сберсервиса».

Решение для управления бизнес-процессамисистема мониторинга качества, поможет получить актуальную информацию о происходящем внутри компании или подразделения. Визуальный контроль помогает выявить проблемные места, а также обратить внимание на выполнение KPI и текущих задач в режиме реального времени. Команда разработала три основных вида дашбордов разного уровня. Стратегический дашборд — позволяет топ-менеджменту компании получать верхнеуровневую информацию о работе компании и подразделений. Для линейного персонала создан операционный дашборд, он помогает контролировать отклонения в выполнении текущих процессов и задач. Аналитический дашборд отображает анализ динамики показателей, а также разбор отклонений и точек роста.

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