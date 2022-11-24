«Газпром трансгаз Чайковский» переходит на импортонезависимую систему Directum RX

ООО «Газпром трансгаз Чайковский» около 20 лет развивает цифровую инфраструктуру на базе системы Directum. В 2021 г. встал вопрос о полном переходе на импортозамещенное ПО, а для этого необходимо было перенести все цифровые бизнес-процессы из Directum 5 в новую импортонезависимую версию платформы Directum RX. Об этом CNews сообщили представители Directum.

Команда внедрения использовала шаблонное решение для дочерних обществ ПАО «Газпром». Система совместима с отечественными и свободно распространяемыми ПО, в частности, бизнес-процессы компании сейчас полностью переведены на серверы под управлением ОС «Альт Линукс» с СУБД PostgreSQL.

В рамках проекта специалисты Directum: организовали миграцию исторических данных из Directum 5 в Directum RX и синхронизировали информацию об организации, подразделениях, должностях, сотрудниках; реализовали дополнительные вычисляемые роли пользователей, чтобы быстрее и точнее запускать процессы согласования; спроектировали регистрацию и рассмотрение входящих и исходящих писем, вынесение резолюций, работу со служебными записками, контроль исполнения приказов и распоряжений, а также разработали отчет по исполнительской дисциплине.

Всего подключены 2500 сотрудников компании.

Проект продолжается. В планах компании обновление до новой версии Directum RX, в которой шире функциональность. Например, можно удобнее выбирать адресатов задач, возвращать документ на доработку инициатору при рассмотрении. Также запланировано повышение отказоустойчивости системы.

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ООО «Газпром трансгаз Чайковский» транспортирует газ по 15 магистральным газопроводам в центральную часть России и за рубеж. В составе Общества 18 филиалов и более 8000 сотрудников.

Directum — российская ИТ-компания, разработчик интеллектуальных программных продуктов и сервисов для управления цифровыми процессами и документами. ИТ-решения Directum отвечают требованиям импортонезависимости.