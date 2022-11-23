«Сбераналитика» с помощью ИИ помогает девелоперам адаптироваться к новым условиям

С помощью моделей машинного обучения «Сбераналитика» развивает инструмент для девелоперов, управляющих компаний и владельцев торговых центров.

«Аналитика торговых центров» — это интерактивная информационная панель с комплексным исследованием ТЦ и его аудитории на основе больших данных. Решение поможет оптимизировать арендную стратегию, привлечь и удержать покупателей и тем самым увеличить доходность арендатора и арендодателя.

Сервис подходит для исследования аудитории ТЦ и ее потребностей, выявления конкурентов, планирования выручки и подбора арендаторов. Технологии искусственного интеллекта ежедневно анализируют массив обезличенных данных о покупательской активности более 106 млн частных клиентов «Сбера» в более чем 10 млн торговых точках по всей стране.

Исследование базируется на обезличенных фактических данных о тратах посетителей ТЦ и жителей зоны его охвата. Разработанные модели машинного обучения определяют координаты расположения торговых точек и их принадлежность к объектам недвижимости, в результате чего определяется более 97% терминалов всех банков в ТЦ. Собранная информация гарантирует достоверность, разностороннюю оценку и объективность, показывает полную структуру трат посетителей, определяя их потребности и предпочтения.

Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка, сказал: «Нам важно поддержать наших корпоративных клиентов и предоставить им эффективный инструмент для реорганизации и стабилизации бизнеса. Мы рассчитываем, что продукт поможет девелоперам и другим участникам рынка по всей России развивать торговые площади, руководствуясь объективными данными. «Аналитика торговых центров» поможет предотвратить переток клиентов в другие торговые центры, вовремя удовлетворить меняющиеся запросы аудитории, и, в конечном итоге, увеличить продажи».

Полный перечень исследуемых параметров доступен в демоотчёте на сайте «Сбераналитики». Информация агрегируется и структурируется на основе анализа большого массива обезличенных данных о фактическом финансовом поведении населения и организаций. Применение собственных запатентованных алгоритмов обработки информации (№2766156, 2766548, 2767465, 2770568, 2771000, 2022667422) и моделей машинного обучения обеспечивает высокую точность и широкое покрытие платформы.