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Технология SaluteSpeech интегрирована с системой речевой аналитики VS Robotics

Технология распознавания речи платформы SaluteSpeech, разработанная командой SberDevices, интегрирована с системой речевой аналитики VS Robotics.

Система речевой аналитики VS Robotics позволяет проводить глубокий анализ разговоров с клиентами и оценивать качество работы операторов колл-центров, горячих линий, сотрудников отделов продаж или контроля качества, технической поддержки, а также следить за ходом рекламных кампаний и маркетинговых акций.

Основой системы речевой аналитики является распознавание речи. Именно качество транскрибирования диалогов операторов с клиентами позволяет в дальнейшем проводить эффективную работу с накопленной информацией и получать необходимые бизнесу инсайты, чтобы улучшать клиентский опыт, своевременно менять стратегию работы и влиять на уровень продаж. Интеграция с платформой SаluteSpeech позволила системе находить с высокой точностью любые речевые обороты и повысить скорость ее работы.

Помимо высокого качества распознавания, SaluteSpeech может фильтровать фоновые шумы, определять конец высказывания, расставлять знаки препинания, и не только в онлайн-коммуникациях, но и через офлайн-каналы. Например, при использовании SmartBadge происходит запись диалога сотрудника торгового зала с клиентом, которая в дальнейшем расшифровывается и анализируется системой речевой аналитики. Также большую роль играет возможность платформы определять три эмоции (позитивную, негативную, нейтральную) клиента или оператора по каждой произнесённой ими фразе. Это позволяет бизнесу оперативно реагировать на настроение клиента для снижения оттока и повышения лояльности, находить лучшие практики работы с конфликтом.

Денис Афанасьев, директор дивизиона В2В-продуктов «Салют» SberDevices, сказал: «Для речевой аналитики распознавание — это, безусловно, основа, и его качество влияет на последующий результат всей работы системы. Платформа SaluteSpeech отличается высоким качеством распознавания речи и является одной из самых быстрых на рынке. С уверенностью могу сказать, что мы занимаем лидирующую позицию в данном направлении. При этом мы не останавливаемся на достигнутом и продолжаем совершенствовать свою платформу, обучая ее модели на большом количестве данных. У нас даже есть специальный бот, конвертирующий голосовые и видеосообщения на русском языке в текстовый формат, чтобы каждый желающий мог в любой удобный ему момент оценить качество работы нашей технологии».

Дмитрий Теплицкий, руководитель VS Robotics, отметил: «В современном быстро меняющемся мире бизнесу особенно важно слышать клиента и эффективно предвидеть постоянно меняющиеся его потребности – это является ключевым драйвером развития речевых технологий. С SaluteSpeech система речевой аналитики VS Robotics более быстро и качественно анализирует диалоги с клиентами. Это результат очередной успешной коллаборации с командой SberDevices по усовершенствованию функционала наших IT-решений. Применение agile-подхода позволило реализовать проект за короткий срок – четыре месяца».

Интеграция системы речевой аналитики VS Robotics с платформой SaluteSpeech позволила обеспечить клиентов альтернативными технологическими возможностями и ускорить запуск большинства проектов. Система уже доступна для внедрения у клиентов.

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