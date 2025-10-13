Китай заявил о готовом к коммерческому использованию 105-кубитном квантовом компьютере
Китайские ученые заявили о готовности к использованию в реальных практических целях своего 105-кубитного квантового компьютера. Он будет доступен пользователям со всего мира через облачную платформу Tianyan.
Квантовый компьютер в широком доступе
Китайский сверхпроводящий квантовый компьютер, оснащенный 105 читаемыми цифровыми кубитами и 182 соединителями, готов к коммерческому использованию, пишет агентство «Синьхуа».
Устройство создано командой ученых из China Telecom Quantum Group (CTQG) и QuantumCTek Co., Ltd., базирующихся в городе Хэфэй (административный центр провинции Аньхой, Восточный Китай).
Квантовый компьютер, который может похвастаться «сильнейшим преимуществом в области квантовых вычислений», как сказал Чжан Синьфан (Zhang Xinfa), старший исследователь в области квантовых вычислений CTQG, будет подключен к облачной платформе квантовых вычислений Tianyan, что сделает его доступным для пользователей по всему миру.
Китайский рекорд по кубитам
В марте 2025 г. в Научно-техническом университете Китая был создан прототип 105-кубитного сверхпроводящего квантового компьютера Zuchongzhi 3.0. CTQG и QuantumCTek использовали чипы той же серии, что и Zuchongzhi 3.0., по данным издания.
Рекордом для Китая являются 504 кубитов. Такой чип под названием Xiaohong Центр передового опыта в области квантовой информации и квантовой физики Китайской академии наук (CAS) поставил весной 2024 г. компании QuantumCTek. Представитель CTQG заявлял тогда, что его компания будет сотрудничать с QuantumCTek для разработки квантового компьютера с новым чипом Xiaohong, доступ к которому будет открыт для исследователей через облачную платформу квантовых вычислений
В декабре 2024 года китайские разработчики представили квантовый компьютер, оснащенный 504-кубитным чипом Xiaohong, разработанным в рамках проекта Tianyan-504. Чип демонстрировал высокие показатели по времени жизни кубитов и точности операций. Xiaohong также уникален своей архитектурой, которая поддерживает глубокие квантовые схемы.
Платформа Tianyan была запущена в ноябре 2023 г. С тех пор ее посетили 37 млн пользователей из более чем 60 стран, а количество экспериментальных заданий превысило 2 млн.
50-кубитный российский прототип
В России физический институт имени П.Н. Лебедева РАН (ФИАН) в июле 2025 г. сообщил об успешном тестовом проведении реальных квантовых расчетов на 50-кубитном вычислителе, построенном по технологии холодных ионов.
В процессе испытаний ученые использовали задачи, которые предполагают поиск по неупорядоченной базе данных; расчет структуры нескольких молекул; симуляцию ряда динамических систем. В одном из экспериментов специалисты ФИАН обучили нейросеть сортировать написанные от руки изображения цифр, что может применяться, например, для быстрого поиска новых эффективных молекул, распознавания лиц, проверки ДНК и др.
Российские ученые из МФТИ запустили первый российский 12-кубитный квантовый процессор в январе 2024 г. В феврале 2024 г. «Росатом» заявлял о создании 20-кубитного квантового компьютера на ионной платформе и 25-кубитного на атомной.
В декабре 2024 г. ученые физического факультета Московского университета и Российского квантового центра представили первый в России прототип 50-кубитного квантового вычислителя. В октябре 2025 г. ТАСС писал, что разработчики работают над стабилизацией системы в части ошибок, после чего планируют увеличивать количество кубитов.