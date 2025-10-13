Китай заявил о готовом к коммерческому использованию 105-кубитном квантовом компьютере

Китайские ученые заявили о готовности к использованию в реальных практических целях своего 105-кубитного квантового компьютера. Он будет доступен пользователям со всего мира через облачную платформу Tianyan.



Квантовый компьютер в широком доступе

Китайский сверхпроводящий квантовый компьютер, оснащенный 105 читаемыми цифровыми кубитами и 182 соединителями, готов к коммерческому использованию, пишет агентство «Синьхуа».

Устройство создано командой ученых из China Telecom Quantum Group (CTQG) и QuantumCTek Co., Ltd., базирующихся в городе Хэфэй (административный центр провинции Аньхой, Восточный Китай).

Квантовый компьютер, который может похвастаться «сильнейшим преимуществом в области квантовых вычислений», как сказал Чжан Синьфан (Zhang Xinfa), старший исследователь в области квантовых вычислений CTQG, будет подключен к облачной платформе квантовых вычислений Tianyan, что сделает его доступным для пользователей по всему миру.

Китайский рекорд по кубитам

В марте 2025 г. в Научно-техническом университете Китая был создан прототип 105-кубитного сверхпроводящего квантового компьютера Zuchongzhi 3.0. CTQG и QuantumCTek использовали чипы той же серии, что и Zuchongzhi 3.0., по данным издания.

Aiartgenerator Квантовые вычисления на китайском компьютере смогут совершать пользователи всех стран через облачную платформу

Рекордом для Китая являются 504 кубитов. Такой чип под названием Xiaohong Центр передового опыта в области квантовой информации и квантовой физики Китайской академии наук (CAS) поставил весной 2024 г. компании QuantumCTek. Представитель CTQG заявлял тогда, что его компания будет сотрудничать с QuantumCTek для разработки квантового компьютера с новым чипом Xiaohong, доступ к которому будет открыт для исследователей через облачную платформу квантовых вычислений

В декабре 2024 года китайские разработчики представили квантовый компьютер, оснащенный 504-кубитным чипом Xiaohong, разработанным в рамках проекта Tianyan-504. Чип демонстрировал высокие показатели по времени жизни кубитов и точности операций. Xiaohong также уникален своей архитектурой, которая поддерживает глубокие квантовые схемы.

Платформа Tianyan была запущена в ноябре 2023 г. С тех пор ее посетили 37 млн пользователей из более чем 60 стран, а количество экспериментальных заданий превысило 2 млн.

50-кубитный российский прототип

В России физический институт имени П.Н. Лебедева РАН (ФИАН) в июле 2025 г. сообщил об успешном тестовом проведении реальных квантовых расчетов на 50-кубитном вычислителе, построенном по технологии холодных ионов.

В процессе испытаний ученые использовали задачи, которые предполагают поиск по неупорядоченной базе данных; расчет структуры нескольких молекул; симуляцию ряда динамических систем. В одном из экспериментов специалисты ФИАН обучили нейросеть сортировать написанные от руки изображения цифр, что может применяться, например, для быстрого поиска новых эффективных молекул, распознавания лиц, проверки ДНК и др.

Российские ученые из МФТИ запустили первый российский 12-кубитный квантовый процессор в январе 2024 г. В феврале 2024 г. «Росатом» заявлял о создании 20-кубитного квантового компьютера на ионной платформе и 25-кубитного на атомной.

В декабре 2024 г. ученые физического факультета Московского университета и Российского квантового центра представили первый в России прототип 50-кубитного квантового вычислителя. В октябре 2025 г. ТАСС писал, что разработчики работают над стабилизацией системы в части ошибок, после чего планируют увеличивать количество кубитов.