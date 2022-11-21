ЦИТ Вологодской области перенес инфраструктуру в облако Selectel

Москва: Selectel, российский провайдер ИТ-инфраструктуры, дополнил инфраструктуру ЦИТ Вологодской области вычислительными ресурсами в облаке Selectel, где были развернуты региональные сайты и программное обеспечение для совместной работы с документами российского производителя «Мой офис». Об этом CNews сообщили представители Selectel.

ЦИТ обеспечивает бесперебойное функционирование всей ИТ-системы региона, пользователями которой выступают государственные органы власти и отдельные бюджетные учреждения. На фоне приостановки поставок оборудования, комплектующих, программного обеспечения и технической поддержки со стороны зарубежных компаний, а также волны атак на информационные ресурсы для успешной работы организации было критически важно использовать устойчивое и эффективное решение.

Облако Selectel гарантирует высокую сохранность данных и возможность оперативного масштабирования под новые задачи региональной цифровизации. Целевая надежность для облачных серверов Selectel составляет 99,98%. Такая отказоустойчивость обеспечивается трехкратной репликацией данных в сетевом хранилище, а также применением на хостах виртуализации отказоустойчивых RAID-массивов, что позволяет рассчитывать на высокий уровень ее защиты. Дополнительно с помощью собственного решения Selectel обеспечивает непрерывный мониторинг, что поможет быстро и своевременно зарегистрировать возможную DDoS-атаку. Решение является бесплатной встроенной защитой и блокирует SYN-флуд, UDP-флуд и ICMP-флуд.

«Центру информационных технологий Вологодской области было необходимо решить задачу оперативного увеличения вычислительных ресурсов под задачи региональной цифровизации. Важным условием было использование в качестве платформы виртуализации решения из реестра отечественного ПО на базе собственного дата-центра провайдера, обладающего всеми необходимыми сертификатами для работы с государственными организациями, — сказал Роман Красильников, руководитель направления по работе с государственными заказчиками, Selectel. — Мы предоставили инфраструктуру для теста в течение одного дня, и после завершения закупочного процесса приступили к финальной настройке оборудования, готового к потенциальному масштабированию».

«Работа специалистов Центра информационных технологий обеспечивает множество коммуникационных процессов в регионе — от взаимодействия между представителями органов власти до реализации мероприятий по информационной безопасности государственных информационных систем области, — отметил Николай Пучков, директор Центра информационных технологий Вологодской области. — Поэтому мы находились в поиске отказоустойчивого решения от провайдера, обладающего опытом работы с государственными структурами и понимающего специфику требований таких организаций. Специалисты Selectel реализовали задачи как увеличения вычислительных ресурсов, так и задачи защиты информации на высочайшем уровне в кратчайшие сроки».

***

Selectel — провайдер облачной инфраструктуры и услуг дата-центров. Selectel предлагает комплексные решения для всех типов бизнеса — от индивидуальных предпринимателей до крупных корпораций. Продукты компании позволяют бизнесу отказаться от капитальных затрат на собственную ИТ-инфраструктуру, обеспечить ее масштабируемость и высокую производительность. Selectel работает на рынке с 2008 г., на сегодняшний день у компании более 23 тыс. клиентов.