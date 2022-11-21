Пермская компания создаст робота-помощника для иностранных гостей

Пермская компания «Промобот» совместно с представителями министерства территориальной безопасности Пермского края планирует разработку бота-помощника для мигрантов. Бот поможет иностранцам получать госуслуги и необходимые документы, а также решать бытовые вопросы. Об этом CNews сообщили представители «Промобот».

По словам разработчиков, технология позволит иностранным гражданам решить проблему языкового барьера и упростить работу с миграционными органами. Для иностранцев информация будет предоставляться на родном языке в доступной форме по принципу единого окна на базе мессенджера Telegram.

«Информационному сопровождению иностранных граждан, пребывающих на территорию Пермского края, министерство территориальной безопасности в ближайшем будущем будет уделять существенное значение, делая акцент именно на современные информационные технологии. Быть партнерами в этом направлении мы пригласили известную ИТ-компанию “Промобот”, о которой знают не только в Пермском крае, но в России и многих странах мира. Опыт реализации крупных информационных проектов колоссальный, уверен, что и проект по цифровому помощнику для иностранных граждан мы также сможем реализовать», — отметил А.Н. Марданов, первый заместитель министра территориальной безопасности Пермского края

«ММЦ-бот» проинформирует иностранцев как встать на миграционный учет, получить трудовой патент, сделать нотариальный перевод документов и полис ДМС, пройти медицинское освидетельствование. А также решить вопросы, связанные с жильем, здоровьем и сдачей экзамена на русском языке.

«Российская система оказания цифровых услуг, а также работы с мигрантами — одна из самых дружелюбных в мире. Но стоит понимать, что мигрант или иностранный гость, приехавший на длительное проживание, все равно испытывает стресс. Зачастую такое нарушение нормативных норм не имеет под собой злого умысла, а является просто фактом наличия большого объема информации из разных источников на чужом языке. Такое решение как “ММЦ-бот” позволит мигранту получать всю информацию в формате единого окна, а также получать необходимые уведомления и напоминания. Это позволит гостю быть в комфортной обстановке, а госорганам выполнять все необходимые правовые нормы», — отметил генеральный директор ООО «Промобот» Максим Чугунов.

В основе бота планируется использовать технологию Promobot Nested Chat. Это интеллектуальная платформа разговорного искусственного интеллекта с использованием технологий машинного обучения. Платформа создана специально для улучшения пользовательского взаимодействия и ответов на вопросы пользователей на различных ресурсах и в мессенджерах.

Бот будет отвечать на вопросы мигрантов в свободной форме, а также выполнять задачу персонального ассистента и отправлять пользователям напоминания. Например, уведомления о получении или продлении документов, о записи на прием, а также о расписании служб. Это позволит иностранным гостям не нарушать сроки и вовремя выполнять все законные обязательства.

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Компания «Промобот» основана в 2015 г в Перми. С того же года является резидентом «Сколково». «Промоботы» трудятся в 43 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя «живых» сотрудников. Роботов «Промобот» можно встретить в Сбербанке, Музее современной истории России, МФЦ, аэропорту Балтимор-Вашингтон, Дубай-Молле. Все продукты компании производятся и разрабатываются в России.