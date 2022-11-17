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Ученые «Росатома» разрабатывают аналог зарубежного оборудования для российских рентген-аппаратов

НИИ НПО «Луч» (входит в научный дивизион госкорпорации «Росатом» – компания «Наука и инновации») изготовили образец высоковольтного кабеля и приступили к разработке отечественного рентгеновского излучателя для медицинских рентгенодиагностических аппаратов. Изделия института не будут уступать по качеству зарубежным аналогам и смогут полностью заместить их на рынке медицинского оборудования, отмечают в компании «Наука и инновации».

Работы ведутся с привлечением грантовой поддержки АНО «Агентство по технологическому развитию» – оператора программы грантов, реализуемой Минпромторгом России. Эта мера государственной поддержки направлена на ускорение локализации производства критически важной продукции и повышение технологической независимости России.

В ближайшее время на собственной испытательной базе предприятия, а также на площадке заказчика в составе экспериментального стенда пройдут испытания основных характеристик высоковольтного кабеля.

«В рамках выполнения этапа технического предложения по проекту создания рентгеновского излучателя специалисты нашего института рассматривают различные варианты конструкции электродов рентгеновского излучателя, а именно всевозможные формы и конструкции катода – эмиттера (источника электронов) и анода (мишени, на которой происходит торможение ускоренно движущихся электронов, за счет чего происходит генерация тормозного рентгеновского излучения). В настоящее время определены два варианта конструкции катода в плоском и спиральном исполнении. В ходе дальнейших работ по конструированию будет выбрана его оптимальная конструкция», – сказал директор отделения «Оптические и информационные технологии» Дмитрий Чесноков.

Завершение проекта по высоковольтному кабелю планируется в 2023 г., по рентгеновскому излучателю – в 2024 г. Итогом работы станет выпуск конструкторской документации на кабель и рентгеновский излучатель с литерой О1. В дальнейших планах – организация производства и изготовление серийных партий изделий.

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