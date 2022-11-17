Cloud4Y предоставил облачные ресурсы компании AdvantiX

AdvantiX — российская компания, занимающаяся разработкой, производством и поставкой полноразмерных промышленных компьютеров, отказоустойчивых систем CompactPCI и встраиваемых систем. AdvantiX разрабатывает вычислительную технику для всех секторов экономики и является технологическим партнером МЦСТ — производителя российского процессора «Эльбрус».

Для оптимизации внутренних бизнес-процессов компании требовались облачные решения. В частности, удалённые рабочие столы. Компанией, которая смогла предоставить эту услугу быстро и за разумные деньги, стал корпоративный облачный провайдер Cloud4Y. Обладая 13-летним опытом работы с облаками, провайдер имеет возможность предоставлять доступные и легко масштабируемые решения под запросы компаний разного уровня, а также госучреждений и некоммерческих организаций. Об этом CNews сообщили представители Cloud4Y.

Cloud4Y сначала бесплатно предоставил тестовые ресурсы для оценки возможностей своего решения, а когда представители AdvantiX убедились в стабильной и комфортной работе на облачной платформе, был заключён полноценный договор о сотрудничестве. Позднее компьютерная компания стала активнее использовать облачную IaaS-инфраструктуру и виртуальные рабочие столы, увеличив объём потребляемых ресурсов.

В настоящее время AdvantiX продолжает пользоваться облачными решениями Cloud4Y по модели SaaS и IaaS.