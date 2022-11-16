ISBC представила новый продукт для общественного транспорта

ISBC начала продажи решения для автоматизации мониторинга пассажиропотока и комплексного контроля общественного транспорта «Автокондуктор». Аппаратно-программный комплекс разработан при участии отечественных перевозчиков, обслуживающих как муниципальные, так и пригородные маршруты, учитывает требования регуляторов. Решение уже успешно прошло тестирование в 12 регионах России и перешло в коммерческую эксплуатацию. До конца года планируется запустить пилотные проекты еще в 10 регионах.

Решение «Автокондуктор» разработано совместно с рязанским производителем – компанией «Торговый эксперт». В основе работы системы лежит программно-аппаратный комплекс на основе нейросети. С помощью камер и датчиков «Автокондуктор» сбирает данные для анализа различных параметров работы автопарка и мониторинга пассажиропотока: количество перевезенных пассажиров (с точностью более 97%), регулярность движения транспортных средств, расход топлива и техническое состояние транспортного средства. Также при интеграции системы с АСОП перевозчик может определять категории пассажиров, вести учет выручки и льгот.

«ISBC уже более 10 лет работает на транспортном рынке России и имеет большой опыт внедрения проектов различной сложности в 45 регионах РФ. Среди партнеров и клиентов компании – крупнейшие операторы АСОП и перевозчики страны. Мы понимаем проблемы, с которыми сталкивается отрасль общественного транспорта, и стремимся предоставлять партнерам прогрессивные инструменты для автоматизации важных процессов, в разы повышающих эффективность и прибыль. Решение «Автокондуктор» сейчас особенно актуально на рынке из-за активного развития брутто-контрактов в транспортной отрасли России, оно поможет регионам быстрее перейти на новую схему работы, — сказал Александр Якичев, директор департамента корпоративных и проектных продаж ISBC. — К тому же сотрудничество с отечественным разработчиком решений для транспорта позволит не только предложить действующим клиентам дополнительные возможности для комплексного контроля общественного транспорта, но и обеспечить технологический суверенитет транспортной отрасли».

Система «Автокондуктор» позволяет автоматизировать учет регулярности движения транспортных средств и их загруженности, оперативно корректировать интервалы движения, формировать отчеты о количестве перевезенных пассажиров и выручке онлайн или за необходимый период. А также помогает эффективнее планировать использование автопарка на линии, планировать работу контрольно-ревизионной службы в режиме онлайн.

Решение может работать как самостоятельно, так и интегрироваться с информационными системами перевозчика и передавать данные в РНИС по основным отраслевым протоколам.

К программно-аппаратному комплексу может быть подключено различное дополнительное оборудование в зависимости от потребностей заказчика.