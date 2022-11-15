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Тринити запустила линейку собственных СХД под брендом FlexApp на базе оборудования собственного производства и российского ПО, включенных в реестр Минпромторга и Минцифры

Тринити, системный интегратор и российский производитель оборудования для ИТ-инфраструктуры, запустила собственную линейку гибридных систем хранения данных под брендом FlexApp, созданную на базе отечественных аппаратных платформ Тринити, включенных в реестр отечественной промышленной продукции Минпромторга, и российского программного продукта от компании «Рэйдикс», зарегистрированного в едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных.

Система хранения данных FlexApp — это комплексное программно-аппаратное решение для хранения и обработки данных, имеющее все необходимые свойства и сервисы, ориентированные на устройства хранения корпоративного класса. СХД FlexApp представляет из себя систему, базирующуюся на двух 2-процессорных нодах (серверных узлах), выполняющих роль высокопроизводительных RAID контроллеров, которые подключены к общей дисковой системе хранения EBOD (Enterprise-Class JBOD).

«Мы активно развиваем собственное производство, чтобы предлагать нашим клиентам решения, закрывающие большинство их потребностей в ИТ оборудовании. Системы FlexApp предназначены для использования в информационных системах среднего и большого масштаба. Могут использоваться как основа виртуальных инфраструктур, систем видеоаналитики, хранения файлов и резервного копирования, а также в HPC системах», — говорит Игорь Вихренко, руководитель отдела импортозамещения Тринити.

ПО RAIDIX 5.X позволяет создавать гибридные и All-Flash СХД с высокоскоростным блочным (SAN) и файловым (NAS) доступом. Благодаря инновационным технологиям RAID-массива система демонстрирует высокую производительность и обеспечивает непрерывность рабочих процессов. Контроллерные узлы оснащены мощными процессорами, что обеспечивает очень высокую производительность, необходимую для All-Flash систем. Для связи с серверами предлагается широкий набор внешних интерфейсов — от 10G до 100G Ethernet/IB или 16/32GB Fibre Channel.

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