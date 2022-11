Компании IBS и Test IT представили новую российскую платформу для тестирования Test IT PRO

7 ноября в технопарке «Сколково» состоялась демонстрация и официальный запуск первой российской разработки, решающей любые задачи контроля качества на всех этапах жизненного цикла программного обеспечения, — платформы Test IT PRO.

Test IT PRO стала результатом совместной работы компаний IBS и Test IT, которые объединили многолетний опыт в области управления качеством ПО и современные требования к цифровым продуктам. Платформа Test IT PRO включает в себя комплекс программных инструментов-модулей для решения прикладных задач, стоящих перед инженерами по тестированию, руководителями проектов, тест-аналитиками и другими специалистами по качеству программного обеспечения.

Совместная разработка IBS и Test IT помогает ускорить выпуск новых программных продуктов и обновлений, сократить издержки на time to market и снизить затраты QA-департаментов на рутинные задачи. Платформа дает возможность управлять в едином пространстве всеми видами тестирования: ручным, автоматизированным, нагрузочным — и объединяет в одной экосистеме отчеты, тест-кейсы и запуски, позволяя специалистам следить за показателями качества проекта на всех этапах работы.

«Три года назад мы познакомились с компанией Test IT и поняли, что не являемся конкурентами в области разработки программного обеспечения, а можем быть отличными партнерами. И вот в прошлом году было принято решение выпустить совместный продукт. Прошел год, в сентябре состоялся релиз, а в начале ноября мы презентуем платформу Test IT PRO», — говорит Павел Эйделанд, управляющий партнер сегмента «Разработка и тестирование» в IBS.

«Два лидера отрасли Test IT и IBS объединились, чтобы создать новый, уникальный для российского рынка продукт. Такие ценные для наших клиентов преимущества решения, как автоматизация и упрощение работы с тест-планами, теперь дополняются новой функциональностью, которая проявляется в этой поставке. Фреймворк Qual IT позволяет с легкостью создавать автотесты, а инструмент Load IT добавляет в нашу линейку инструментарий функционального и нагрузочного тестирования», — отмечает генеральный директор Test IT Вадим Галеев.

«С точки зрения комплексности подхода у платформы Test IT Pro нет конкурентов. Если и есть на рынке решения, которые потенциально закрывают все потребности тестирования, то их недостатками являются громоздкость и ценовая политика. У других иностранных продуктов есть только часть функционала нашей платформы, а некоторые из них еще и уходят с рынка РФ. За Test IT PRO стоит многолетний опыт оказания услуг по заказному тестированию софта. Мы готовы предоставлять нашим клиентам такие сервисы, как обучение сотрудников работе с платформой Test IT PRO, обеспечение миграции данных из текущей базы в платформу, оказание технической поддержки, консалтинговых услуг по тестированию при использовании платформы. И конечно, мы предоставляем классические услуги тестирования, такие как функциональное, нагрузочное, автоматизированное, UX/UI-тестирование, тестирование данных, аутсорсинг IT-персонала», — рассказал Пётр Гуменный, генеральный директор IBS AppTest, компании-разработчика решений для управления качеством ПО, входящей в группу компаний IBS.

Константин Курдюмов, директор отделения собственных платформ IBS, рассказал о планах развития продуктов платформы Load IT и Qual IT, а также анонсировал релиз еще одного продукта, который станет частью системы Test IT PRO. «Это модуль Data IT, основное назначение которого — управление и контроль тестовых данных. Модуль позволит повысить эффективность проведения тестирования до 20%, качество процесса тестирования за счет сокращения количества ошибок при использовании тестовых данных. Процесс станет прозрачным для команды, не потребуется вводить регламенты», — отметил эксперт.

Во время практической части мероприятия его участники познакомились со всеми возможностями новой платформы, а в ходе тематических сессий обменялись проектным опытом и обсудили планы на будущее. О практических кейсах и актуальных задачах в области управления качеством ПО рассказали сотрудники ведущих компаний в области финансов, ритейла и телеком-сектора.

Представители QA-сообщества в рамках мероприятия смогли не только задать вопросы о Test IT PRO и поделиться идеями по использованию платформы, но также пообщались с единомышленниками и коллегами в неформальной обстановке.■