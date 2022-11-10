Treolan стал официальным дистрибьютором «Рустэк»

Treolan (входит в группу «Ланит») объявляет о начале поставок программных продуктов разработчика платформенных решений в области серверной виртуализации и управления ИТ-инфраструктурой «Рустэк».

Компания более 10 лет создает и внедряет платформы виртуализации и оркестрации на базе гипервизора KVM. Решения «Рустэк» представляют единую функциональность для управления серверами, виртуальными машинами, сетью и кластерами через графический интерфейс, позволяя массово администрировать виртуальные машины и рабочие столы.

Продукты разработчика дополняют друг друга, создавая вокруг клиента экосистему сервисов, необходимых для централизации управления ИТ-инфраструктурой и облачными платформами, и легко интегрируются с рядом решений. Они предназначены для компаний различного уровня в любой отрасли: государственных и корпоративных заказчиков, крупного бизнеса, провайдеров облачных решений и разработчиков программных продуктов.

Все решения «Рустэк» включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Программное обеспечение уже доступно для заказа в Treolan.

Мария Донченко, менеджер по развитию отдела программных решений Treolan, сказала: «Мы рады сообщить о начале сотрудничества с компанией «Рустэк» и предложить партнерам технологии виртуализации, которые являются одним из ключевых компонентов в современной ИТ-инфраструктуре организаций. Экосистема вендора покрывает все потребности заказчиков в управлении серверами, виртуальными машинами, сетью и кластерами».

Георгий Мегрелишвили, генеральный директор компании «Рустэк», отметил: «Сотрудничество с Treolan делает доступнее программные продукты «Рустэк» для российских компаний. Обращаясь к дистрибьютору, заказчики получают поддержку, продуктовое обучение и сервис. Это позволяет безболезненно пройти этап обновления ИТ-инфраструктуры».