X-Com интегрировал 260 компьютеров собственного производства в ИС СКФУ

Системный интегратор X-Com, входящий в одноименную группу компаний, завершил проект развития парка клиентского оборудования Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ). В информационную систему вуза интегрированы 260 компьютеров производства X-Com.

Заказчику необходимо было подготовить ряд учебных аудиторий к запуску новых образовательных программ, обучение по которым предусматривает применение компьютерной техники. Также в рамках проекта требовалось модернизировать десятки рабочих мест администрации университета, оборудование которых морально устарело и уже не отвечает актуальным задачам.

Специалисты X-Com детально проанализировали требования программного обеспечения, применяемого отдельными категориями пользователей, к аппаратной конфигурации компьютеров. На основании полученных данных были разработаны спецификации оборудования для слушателей и сотрудников учреждения. В точном соответствии с ними производственное подразделение группы изготовило и поставило компьютеры на базе процессоров Intel последнего поколения в комплекте с мониторами Acer высокой четкости. Данный подход обеспечил наилучшее соотношение цены/производительности компьютеров и позволил создать решение, наиболее полно отвечающее задачам университета. Все компьютеры интегрированы в локальную сеть, выполнены пуско-наладочные работы и тестирование на объекте заказчика.

Проекту предшествовал открытый тендер, участниками которого стали ведущие российские системные интеграторы и производители компьютеров. Наряду с финансовой составляющей заявок кандидатов оценивался их опыт в реализации аналогичных по объему и сложности проектов для государственных научных и образовательных центров. Большинством голосов членов конкурсной комиссии победителем была признана группа X-Com, предложившая наилучшие условия выполнения работ и последующего обслуживания решения.