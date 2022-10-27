Спрос на продукцию «Аэродиска» в России с начала 2022 года вырос в 10 раз

«Аэродиск», российский разработчик и производитель решений в области хранения данных и виртуализации, сообщил о 10-кратном росте спроса на свою продукцию на рынке России, а также повышении интереса к отечественным СХД в коммерческом секторе.

Данный тренд отражает существенное обновление структуры продаж компании, произошедшее в период с весны 2022 г. по настоящий момент. В частности, доля продаж продукции «Аэродиска» бизнесу разного формата и масштаба за этот период выросла до 30% в общем объеме сделок компании.

Остальные 70% приходятся на госсектор, традиционно главного потребителя продукции «Аэродиска». Рост направления коммерческих компаний составил существенный скачок с уровня в примерно 5-7% от общих продаж, который отмечался до начала изменений в экономике и отрасли в начале года.

«Еще одной иллюстрацией перемен может служить резкий рост спроса на предоставление наших продуктов дистрибьюторам для организации демостендов. Нашим партнерам постоянно требуется возможность демонстрации возможностей СХД “Аэродиск” в связи с волной спроса и длинными очередями на тестирование различных конфигураций решений применительно к бизнес-задачам заказчиков. В последнее время спрос на деморешения увеличился примерно в 6 раз», – сказал коммерческий директор компании Тимур Мустафаев.

Обычно такой стенд подразумевает установку типового СХД-решения в базовой конфигурации с виртуализацией для «прогона» различных типов рабочих нагрузок с возможностью расчета конфигураций для дополнительных сценариев – масштабирования, новых типов задач и данных, которые могут появляться по ходу реализации проекта.

По словам Тимура Мустафаева, наблюдаемая динамика ставит перед компанией вызовы адаптации по ряду направлений, прежде всего в плане кадрового ресурса специалистов с необходимой экспертизой, от разработчиков до проектных менеджеров.

Однако сегодня все эти задачи удается решать за счет гибкой HR-политики и профильных партнерств на рынке.