Sitronics Group создала и зарегистрировала отечественную систему управления движением судов

Российский Морской регистр судоходства выдал Sitronics Group (входит в АФК «Система») сертификат на разработанную компанией российскую систему управления движением судов. Программно-аппаратный комплекс прошел тестовые испытания в Ленинградской области.

Система управления движением судов (СУДС) применяется в акваториях с активным грузовым и пассажирским судоходством. Основная задача – обеспечить безопасное расхождение объектов, контроль за их движением и положением на якорных стоянках, мониторинг проливов и районов, которые прилегают к нефтегазодобывающим платформам.

СУДС включает в себя радиолокационное, диспетчерское оборудование и специальное программное обеспечение. Система устанавливается на берегу или на стационарных морских объектах, чтобы получать позиционные данные судов, их скорость, курс и положение. Диспетчер закрепляется за определенной группой судов и обеспечивает безопасность их прохода в портовую зону.

Один из главных компонентов СУДС – радар, который обеспечивает информацией диспетчерскую систему, создан на отечественной компонентной базе. Программное обеспечение написано разработчиками компании Sitronics Group. СУДС Sitronics Group прошла испытания на берегу Финского залива. Это первая полностью отечественная система, сертифицированная Российским Морским регистром судоходства, отмечают в Sitronics Group.

«Системой управления движением судов должны быть оборудованы все порты РФ, а также прибрежные районы с активным судоходством. Новый программно-аппаратный комплекс является полностью российским, относится к классу критической инфраструктуры и помогает решать задачу достижения технологического суверенитета страны. Кроме того, наша система имеет экспортный потенциал, поскольку требования Российского Морского регистра являются более жесткими, чем в большинстве других стран», — сказал вице-президент по программным продуктам и решениям Sitronics Group Павел Дрейгер.