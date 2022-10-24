«Швабе» создаст первое в России производство особо чистого германия

Холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» планирует запустить производство особо чистого материала – полуметалла германия. Его применяют при изготовлении инфракрасной оптики, оптоволоконных систем и полупроводниковых диодов, в устройствах, фиксирующих гамма-излучение. Элемент также входит в состав фотоэлектрических преобразователей, широко используемых в солнечной энергетике. На сегодняшний день производство особо чистого германия в России отсутствует, отмечают в «Ростехе».

Особо чистый германий – это материал с чистотой до 99,99999999999%. Для сравнения – стандартная чистота выпускаемого в России германия соответствует уровню 99,999%. Потребность в приборах для фиксации гамма-излучения отмечается сегодня в самых разных отраслях промышленности.

«Холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» – один из немногих российских производителей германия, обладающий необходимыми компетенциями. Этот материал используется в радиоэлектронике, гелиоэнергетике, лазерной технике, инфракрасной оптике и других сферах. Сегодня мы обсуждаем программу запуска производства особо чистого германия в рамках программы импортозамещения для различных видов устройств. С их помощью в атомной промышленности, на таможенном контроле, а также на производстве изотопов и в других сферах деятельности фиксируют гамма-излучение. В России производство особо чистого германия на сегодняшний день не налажено. Практический старт проекта запланирован на 2023 г.», – сказал исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко.

Помимо прочего, германий идеально подходит для изготовления линз, применяемых в инфракрасных оптических системах. Материал пропускает излучение в диапазоне 2-16 мкм. Именно в этом диапазоне работают системы как военного, так и гражданского назначения для обнаружения объектов по их собственному излучению. При этом максимальная дальность действия таких приборов зависит от диаметра объектива. В настоящее время из монокристаллов германия также изготовляют линзы диаметром не менее 250 мм.

Кроме того, на борту космических аппаратов солнечные батареи на германиевых панелях снабжают электроэнергией всю аппаратуру, а также заряжают электрохимические аккумуляторы. Применение германия дает солнечным батареям повышенную механическую прочность и снижает общий вес конструкции. Изделия из германия превосходят традиционные аналоги из кремния по показателю эффективности преобразования солнечной энергии в электрическую.