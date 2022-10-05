Teamly – новая платформа для развития знаний сотрудников и командной работы
Teamly помогает накапливать и передавать опыт внутри компании. Это ИТ-продукт российского разработчика – компании Qsoft, разработчика интегрированных интернет-решений, сайтов и корпоративных порталов. Об этом CNews сообщили представители Qsoft.
Платформа объединяет в себе возможность совместной ежедневной работы и корпоративного обучения. Здесь можно создавать документы и статьи, редактировать их и делиться знаниями с коллегами. Из базы знаний компании легко сделать обучающие курсы для новичков или составить план развития для тех сотрудников, кто стремится к новым высотам. Тесты и опросы помогут закрепить новые знания, а руководство увидит результаты.
Официальная презентация Teamly прошла в апреле 2022 г. Платформа входит в реестр российского ПО и активно внедряется в разных сегментах рынка. На днях вышел большой пул обновлений на основе взаимодействия с клиентами:
Инструменты и возможности для совместной работы
Теперь в Teamly появилась возможность работать над документами всей командой. Создавая статью, автор может подключить к редактированию коллег. Обсудить и утвердить итоговый вариант можно в чате внутри редактируемого файла. Схема простая: зашли в чат, обсудили проблему, согласовали правки, утвердили исходник – оперативное решение актуальных вопросов.
Рабочие пространства
Отдельная рабочая среда для каждого отдела. Так, знания дизайнеров и инженеров не будут пересекаться и создавать инфошум. В своем пространстве команда каждого отдела создает статьи, презентации, шаблоны документов, коллективно работает над файлами. Актуальные новости этой среды отображаются в умной ленте – важные обновления не потеряются.
Шеринг документов клиентам и подрядчикам
Доступ к документу, статье или презентации на Teamly теперь можно предоставить в виде ссылки не авторизованному на платформе пользователю. Отправьте клиенту договор на подпись прямо из папки с шаблонами на платформе, чтобы не тратить время на поиск и отправку другими способами.
Удобный конструктор курсов
Любой сотрудник может создавать учебную программу из материалов собственной базы знаний: статей, документации, проектных папок. В курс также можно добавить полезные ссылки, например, на видеохостинги. Такие курсы помогут новичкам скорее влиться в работу, выявят пробелы в знаниях у штатных сотрудников и помогут им расти внутри компании.
Модуль тестов и опросов
Тесты помогут закрепить полученные на курсе знания. С помощью опросов HR-отдел сможет узнать, довольны ли сотрудники и что их тревожит.
План развития сотрудников
План развития облегчит онбординг и покажет поэтапное развитие сотрудника в компании с первого дня работы. В формате kanban-доски наглядно виден прогресс по обучению сразу всех сотрудников: и новичков, и повышающих квалификацию.
Карточка сотрудника
Здесь собрана информация о сотруднике. Ничего личного, только прогресс в прохождении курсов, результаты тестов, индивидуальные планы развития, успехи и достижения. Этот инструмент позволяет руководителям и HR-менеджерам оперативно принимать решения, например, о повышении, не тратя время на беседы с руководителем и сбор разрозненной информации.
Личный кабинет
Мотивация к профессиональному развитию у сотрудника растет, когда обучающие курсы, тесты и открытые задачи собраны в одном месте, а результат их выполнения наглядный. Сэкономленное время на поиск обучающих материалов в разных разделах можно потратить на чтение статьи.
Мобильное приложение
Управлять знаниями, учиться и следить за новостями внутри компании теперь можно по дороге на работу и во время командировок в мобильном приложении Teamly.
Преимущество российского разработчика – стабильность на рынке, оперативная обратная связь и внимание к запросам клиента. При этом команда Teamly готова кастомизировать функции платформы под заказчиков, чтобы управлять знаниями было еще удобнее.