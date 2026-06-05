Для контроля качества чипов в России создан собственный лазерный комплекс

В научно-исследовательском центре Positive Technologies в июне 2026 г. разработан первый российский лазерный комплекс для проверки микроэлектроники на уязвимости. В частности, с помощью данного оборудования можно проводить проверку микросхем, которые используются в банкоматах, банковских картах, криптокошельках, смартфонах iPhone, устройствах интернета вещей, автомобильных блоках управления и даже орбитальных спутниках.

Создание лазерного комплекса

В России создали первый лазерный комплекс для проверки чипов, пишут «Ведомости». Он позволит проверять микросхемы в смартфонах и банковских картах на уязвимости.

Научно-исследовательский центр компании Positive Technologies разработал первый российский лазерный комплекс для проверки микроэлектроники на уязвимости. До 2022 г. приобрести оборудование для таких исследований отечественные игроки могли у французской Alphanov и нидерландской Riscure. В России же такие устройства до 2026 г. не производились.

Комплекс предназначен для тестирования микросхем в условиях, максимально приближенных к реальным, в частности для оценки возможности их физического вскрытия, обхода встроенных механизмов защиты и извлечения данных, пояснил эксперт Национальной технологической инициативы (НТИ) по микроэлектронике и электронной промышленности Сергей Сазонов.

Magnific - Freepik Для контроля качества чипов в России создан собственный лазерный комплекс

Как уточнил руководитель research and development (R&D)-центра Positive Labs Алексей Усанов, с помощью данного оборудования можно проводить проверку чипов, используемых в банкоматах, банковских картах, криптокошельках, смартфонах iPhone, устройствах интернета вещей (IoT), автомобильных блоках управления и орбитальных спутниках. По его словам, без подобного специализированного оборудования невозможно в полном объеме анализировать уровень безопасности иностранных чипов, а также подтверждать качество защиты отечественной элементной базы.

Необходимость в устройстве

Использование лазерного комплекса для тестирования безопасности интегральных схем носит многогранный характер. Оно позволяет проводить моделирование физических атак, визуализацию внутренних процессов чипа, вскрытие корпусов, анализ побочных электромагнитных и энергетических каналов, а также применять другие методы выявления уязвимостей и оценки стойкости готовых устройств, отметил независимый аналитик и автор Telegram-каналов abloud62 Алексей Бойко.

Без такого комплекса сложно в полной мере оценить уровень защищенности чипа, особенно когда речь идет о ИТ-компонентах, используемых в банковских картах, смартфонах, банкоматах, автомобильной электронике или спутниковых системах, отметил Сергей Сазонов. «Смысл разработки вполне очевиден: это попытка закрыть важный технологический пробел и предоставить российским компаниям собственный инструмент для проверки безопасности микроэлектроники», — резюмировал эксперт. В теории аналогичные методы могут использоваться и в атакующих целях. Если злоумышленнику удается точно синхронизировать лазерный импульс с критическим моментом работы микросхемы, существует возможность нарушить процесс проверки, пропустить запрещенную команду, обойти контроль доступа или вмешаться в выполнение защищенной операции.

Цена вопроса

Публично стоимость создания подобных комплексов, как правило, не раскрывается, поскольку речь идет не о простой покупке лазера, а о специализированной лабораторной системе, отметил руководитель проектов холдинга SNDGlobal Константин Лапотко. По его словам, в стоимость входит не только сам источник излучения, но и высокоточная оптика, системы микропозиционирования, контроль фокуса, программное обеспечение (ПО), средства наблюдения, калибровка, обеспечение безопасности, а также методическая составляющая. «Без методической части это просто дорогой стол с лазером», — подчеркнул Лапотко. По его оценке, стоимость такого комплекса начинается от нескольких десятков миллионов рублей и выше, особенно если требуется не демонстрационная, а стабильная исследовательская конфигурация.

По словам Сергея Сазонова, такое оборудование стоит достаточно дорого, поскольку относится к категории высокотехнологичных исследовательских систем, а не массовой продукции. Его стоимость зависит от набора функций, точности, ПО и уровня автоматизации. В базовой комплектации цена, скорее всего, составляет десятки миллионов рублей, в то время как более продвинутые конфигурации могут стоить существенно дороже. По мнению Сазонова, наибольший интерес к такому оборудованию ожидается со стороны банков и платежных компаний, для которых безопасность чипов напрямую связана с финансовыми рисками и доверием клиентов. Также комплексы будут востребованы производителями электроники, разработчиками IoT-устройств, автопроизводителями и компаниями, работающими в космической и промышленной отраслях, резюмировал эксперт.

По словам Алексея Бойко, такое оборудование потенциально необходимо любому разработчику микросхем, предназначенных для критически важных применений, включая военные. Особенно это актуально для компаний, которые размещают производство своих чипов на зарубежных фабриках.