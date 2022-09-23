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Цифровизация ИТ в госсекторе
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«Росатом» представил в Таджикистане технологии для развития городской и производственной среды

АО «Русатом инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом») выстраивает партнерские отношения с Республикой Таджикистан. Делегация РИР приняла участие в международном инвестиционном форуме «Таджикистан-Россия» в Душанбе, где компания представила свои наработки в сфере цифровой трансформации территорий. Кроме этого состоялся ряд встреч с коллегами из телеком-компаний, представителями Министерства экономического развития и торговли Республики Таджикистан. В офисе ГУП «Умный город» в Душанбе состоялось представление цифровых решений «Умный город Росатом», стороны обсудили возможное сотрудничество. Об этом CNews сообщили представители РИР.

В ходе встреч прошла презентация собственной разработки РИР «Росатом умный город» - цифровой системы для высокоэффективного управления городом. В продуктовом портфеле компании есть решения по городскому управлению, коммунальной инфраструктуре, ресурсоснабжению и городскому хозяйству, развитию туризма и индустрии гостеприимства, взаимодействию с населением, развитию предпринимательской активности, интеллектуальным транспортным системам и другие.

Участники переговоров выразили общие намерения стимулировать и расширять деловые контакты между двумя странами. РИР и ГУП «Умный город» запланировали подписание меморандума о сотрудничестве. Кроме того, в ближайшее время планируется запуск пилотного проекта использования нескольких модулей системы «Умный город Росатом».

«Мы рады предложить опыт и компетенции для проработки задач и проектов цифровой трансформации в соответствии с международными стандартами «Умного города. Мы уверены, что именно сотрудничество позволяет реализовать комплексную цифровую трансформацию. Встречи помогли определить несколько ключевых направлений развития отношений. Коллеги проявили интерес к нескольким нашим решениям - внедрение технологий «Умного города» повышает эффективность управления, улучшает инфраструктуру и формирует привлекательный инвестиционный климат», - отметил Алексей Голубев, генеральный директор АО «Цифровые платформы и решения Умного города» (входит в контур РИР).

Собственная платформа АО «Русатом инфраструктурные решения» впервые была внедрена в 2019 г. В настоящее время ее постоянными пользователями являются более 4000 сотрудников администраций городов, а электронные сервисы ежемесячно используют более 50 тыс. жителей. Решение развернуто в Железноводске, Волгодонске, Курчатове, Сарове и еще более чем в 40 городах по всей территории России.

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АО «Русатом инфраструктурные решения» – дивизион госкорпорации «Росатом», диверсифицированный холдинг, работающий в энергетике, сфере ИТ, жилищно-коммунальном секторе. Компания управляет неатомной генерацией Госкорпорации «Росатом», реализует проекты по цифровизации муниципального и регионального управления, модернизации ресурсоснабжения, развития городской среды.

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