«Магнит» будет развивать мультиоблачный подход с платформой Yandex Cloud

«Магнит» и Yandex Cloud договорились о сотрудничестве в использовании облачных сервисов платформы для развития информационных систем розничной сети. Ритейлер планирует поэтапно мигрировать в российские облака и уже до конца 2023 г. перевести в них до 20% своих сервисов. Сейчас большая часть данных «Магнита», более 500 ПБ, хранится в собственных и внешних дата-центрах, в облаках пока развернуто небольшое количество цифровых и аналитических сервисов. Об этом CNews сообщили представители «Магнита».

Ожидается, что благодаря «облачному» подходу розничная сеть может на 20-30% снизить затраты на закупку и обслуживание ИТ-оборудования, а также повысить качество хранения и использования данных. Кроме того, партнерство с Yandex Cloud позволит оперативно обновлять технические средства, быстрее запускать и масштабировать новые и действующие клиентские продукты.

Ритейлер уже запустил в Yandex Cloud более 10 проектов, включая решения для контроля товарного учета, платформу взаимодействия с поставщиками и решение для контроля выкладки товара. «Магнит» планирует диверсифицировать использование облачных платформ за счет российских предложений на рынке, полностью перевести в облака программу лояльности, а также развернуть в облачных сервисах свою ERP-систему. Это станет одним из первых опытов такого внедрения на российском рынке ритейла. «Магнит» также активно развивает облачную платформу данных (Lakehouse).

Розничная сеть будет использовать инфраструктурные мощности Yandex Cloud и все платформенные инструменты, включая контейнерную разработку, инструменты беcсерверных вычислений и сервисы платформы данных. Компания планирует сфокусировать инвестиции в сфере разработки цифровых продуктов и свести к минимуму развитие собственной базовой ИТ-инфраструктуры.

Юрий Мисник, директор по цифровым технологиям розничной сети «Магнит»: «Технологические сервисы Yandex Cloud позволят нам осуществить миграцию в короткие сроки и использовать максимум возможностей одного из лучших провайдеров на российском рынке для продолжения цифровой трансформации компании. Важно, что мы сразу идем в платформенное решение, позволяющее использовать комплексный подход, и одними из первых в российском ритейле переведем значительную часть своего IT в облачные технологии. В целом мы строим мультиоблачную инфраструктуру для того, чтобы иметь возможность выбирать эффективное решение под конкретные потребности».

Олег Коверзнев, операционный директор платформы Yandex Cloud: «Мультиоблачный подход поможет команде «Магнита» отбалансировать ресурсы, быстро решать задачи роста и сохранить надежность общей инфраструктуры на высоком уровне. Мы, как компания-партнер, не просто предоставляем ресурсы, а инвестируем время наших архитекторов, инженеров и бизнес-команды в развитие этого масштабного проекта».

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Публичное акционерное общество «Магнит» является холдинговой компанией группы обществ, занимающихся розничной торговлей через сеть магазинов «Магнит», с местом нахождения в Краснодаре. По состоянию на 30 июня 2022 г. сеть «Магнит» насчитывала 26731 магазин, расположенный в 3963 населенных пунктах России и Республике Узбекистан. Компания управляет собственной логистической системой, насчитывающей по состоянию на 30 июня 2022 г. 45 распределительных центров, автоматизированную систему управления запасами и автопарком, состоящим из 5412 автомобилей. В соответствии с ревьюированными результатами компании по МСФО 16, ее выручка за первое полугодие 2022 г. составила 1136,3 млрд руб., EBITDA – 128,4 млрд руб.