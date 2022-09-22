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НТЦ ИТ РОСА стал членом «Ассоциации документальной электросвязи»

Компания развивает и использует собственный, полностью российский репозиторий программных пакетов и библиотек для создания линейки операционных систем РОСА «ХРОМ». Об этом CNews сообщили представители НТЦ ИТ РОСА.

Общественно-государственное объединение «Ассоциация документальной электросвязи» (АДЭ) включает государственные и частные организации, работающие в сфере ИКТ, а также оказывающие услуги в сфере обеспечения доверия и безопасности при использовании ИКТ, разрабатывает стратегии и направления развития ИКТ-инфраструктуры, готовит предложения о совершенствовании нормативной и правовой базы, распространяет информацию о выполняемых и планируемых в этой области проектах.

«С момента основания “Ассоциация документальной электросвязи” оказывает существенное влияние на развитие отрасли информационно-коммуникационных технологий в России, – сказал генеральный директор ООО «НТЦ ИТ РОСА» Олег Карпицкий. – В планах НТЦ ИТ РОСА, как члена ассоциации, провести совместно с АДЭ и по ее методике проверку нашего собственного репозитория программных пакетов и библиотек, находящегося в юрисдикции и на территории России и используемого для создания линейки операционных систем РОСА “ХРОМ”. И подтвердить соответствие нашего репозитория критериям технологической независимости и возможности использования программных продуктов, созданных на его основе».

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«Научно-технический центр информационных технологий РОСА» создан Леонидом Рейманом в 2010 г. Сейчас это многопрофильный российский разработчик системного программного обеспечения. Программная платформа компании включает разнообразные операционные системы на базе собственного Linux-дистрибутива, среду виртуализации, инфраструктурные сервисы, защищенные приложения, которые полностью соответствуют требованиям отечественного законодательства.

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