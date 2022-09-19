«Синимекс» перевела «Парк групп» на новую систему управления торговлей

«Синимекс» выполнила проект по переводу сети розничных салонов цифровой техники «Парк групп» на новую систему управления торговлей.

Компания «Парк групп» на протяжении 20 лет использовала и дорабатывала учетную систему на базе «1С: Управление торговым предприятием 10.3». За этот срок в этой системе было реализовано большое количество функциональных возможностей: автоматическое прогнозирование будущих продаж и расчет потребности предприятия и каждой из розничных торговых точек в товарном запасе; автоматическое формирование заказов поставщикам и категоризация товаров на основании накопленной статистики о продажах; «продвинутое» рабочее место кассира, дающее продавцу-консультанту подсказки; интеллектуальный конструктор маркетинговых акций и многое другое.

Специалисты компании «Синимекс» выполнили переход с текущей сильно модифицированной системы на «1С Управление торговлей 11.5» с переносом и адаптацией действующих модификаций к типовому функционалу новой системы.

«Перед нами стояла задача снять технологические ограничения устаревшей платформы - в частности, долгое ожидание пользователей из-за автоматических блокировок. Кроме того, мы хотели получить систему, основанную на актуальной версии «1С Управление торговлей 11.5», для поддержки законодательных изменений, например, внедрения маркировки на товарный ассортимент», – сказал Иван Шевцов, собственник компании «Парк групп».

«Сложность реализации проекта заключалась в отсутствии документации по ранее сделанным модификациям и бизнес-процессам компании. Мы провели рефакторинг системы, проанализировав исторический код и опыт ключевых пользователей. Опыт наших специалистов в сфере автоматизации позволил адаптировать функционал системы и достичь поставленных заказчиком целей. Благодаря внедренному решению цифровому ритейлеру удастся избежать задержек выполнения бизнес-процессов для всех их участников», – сказал Андрей Гурьев, директор по автоматизации систем управления предприятием компании «Синимекс».