«Онланта» стала партнером UserGate

Компания «Онланта» (входит в группу «Ланит») и российский вендор в сфере информационной безопасности UserGate заключили партнерское соглашение, в рамках которого заказчикам и пользователям сервисов «Онланты» стал доступен шлюз безопасности UserGate из облака OnCloud. Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

Российский бизнес в 2022 г. оказался под пристальным вниманием злоумышленников. В случае повышенной киберактивности критически важно сохранять непрерывность бизнес-процессов, обеспечивать доступность клиентских сервисов и платформ, а главное – их безопасность. Особенно актуальной стала задача фильтрации трафика.

Шлюз безопасности от UserGate – российский комплекс сетевой безопасности, который обеспечивает защиту сетевого трафика и реализует функционал межсетевого экрана, прокси-сервера и VPN-шлюза.

«Онланта» развернула решение в облаке OnCloud. Это позволит обеспечить защиту облачной инфраструктуры заказчиков от вредоносного трафика и его фильтрацию.

Мурад Мустафаев, руководитель службы информационной безопасности компании «Онланта»: «Российский рынок сегодня ощущает дефицит высококвалифицированных специалистов, которые обладают всеми компетенциями для внедрения и эксплуатации сложных ИТ- и ИБ-систем. Комплекс сетевой безопасности позволит бизнесу не нанимать дополнительные ресурсы: все задачи от внедрения до мониторинга работоспособности решения осуществляют специалисты службы информационной безопасности “Онланты”. Так наши заказчики «нажатием одной кнопки» получают готовый инструмент для защиты сетевого трафика и не тратят ресурсы на его внедрение, настройку и поддержку».

Артур Салахутдинов, руководитель направления MSSP UserGate: «Мы рады расширить свое присутствие в облачных сервисах. “Онланта” в этом отношении является источником экспертизы для совершенствования наших продуктов. UserGate постоянно увеличивает свой функционал. В ближайшее время появятся новые компоненты экосистемы безопасности UserGate SUMMA: модуль WAF, концепция SD-периметра с нулевым доверием, SIEM, автореагирование на некритичные инциденты и другие. Все это будет также доступно по сервисной модели SECaaS (безопасность как услуга)».

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UserGate является российским разработчиком программного обеспечения и микроэлектроники и обеспечивает информационную безопасность корпоративных сетей самого разного размера – от малого и среднего бизнеса до крупных корпораций с распределенной инфраструктурой. В группу компаний UserGate входят ООО «Юзергейт» (разработка программного обеспечения) и ООО «Катунь электроника» (разработка в области микроэлектроники). Офис разработки UserGate находится в Технопарке Новосибирского Академгородка, фронт-офис расположен в Москве, дополнительные офисы – в Санкт-Петербурге и Хабаровске.

Компания «Онланта» входит в группу «Ланит» и специализируется на ИТ-аутсорсинге. Предоставляет полный комплекс услуг по поддержке ИТ-инфраструктуры всех уровней: услуги дата-центра, управление ИТ-инфраструктурой и приложениями, услуги в области информационной безопасности, аренду и поддержку бизнес-приложений, а также облачный сервис OnCloud.ru. Клиентами «Онланты» являются более 100 компаний: госучреждения, кредитно-финансовые организации, предприятия ТЭК, телекоммуникаций и связи, транспорта, торговли, сферы услуг и др. Главный офис компании расположен в Москве, офисы также открыты в Краснодаре, Пензе, Твери, Барнауле. Штат компании насчитывает более 300 человек.

«Ланит» – «Лаборатория новых информационных технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г.. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг. «Ланит» является партнером более 280 основных мировых производителей оборудования и программных решений в области высоких технологий. Команда «Ланит» – 14,1 тыс. человек.