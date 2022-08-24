Navicon предложит бизнесу автоматизацию за две недели

Системный интегратор и разработчик Navicon дополнил продуктовый портфель модульной платформой Odoo на базе открытого исходного кода. Благодаря модульной структуре Odoo клиенты интегратора смогут в сжатые сроки от двух недель запустить ИТ-инструменты для решения наиболее актуальных бизнес-задач. Кроме того, компания предложит услуги по индивидуальной доработке существующих модулей или разработке специфической функциональности. Об этом CNews сообщили представители Navicon.

Navicon займется внедрением модульной платформы Odoo, которая охватывает всю деятельность современной компании. На платформе представлены модули ERP, CRM, бухучета и финансового планирования, складской логистики и многие другие — всего более 4500 функциональных блоков.

В зависимости от текущих задач компания может подключить один или несколько модулей сразу — каждый из них способен работать как самостоятельное приложение или гармонично интегрироваться с другими. Такая архитектура позволяет последовательно решать локальные бизнес-задачи и автоматизировать конкретные процессы или работу отдельных подразделений. Компании могут начать дополнять ИТ-инфраструктуру на базе Odoo без существенных затрат времени и финансов, которые обычно требуются на развертывание ИТ-систем.

Open source в основе платформы обеспечивает ее независимость от глобальных поставщиков — компании, столкнувшиеся с ограничениями на использование зарубежного ПО, его техподдержку и доработку, могут продолжить развитие инфраструктуры даже в условиях санкционной нагрузки. Причем себестоимость такого решения будет значительно ниже, чем у проприетарных продуктов: использование Odoo не требует лицензионных платежей.

«Odoo — готовая платформа с веб-интерфейсом, реализованная на полностью открытом и современном стеке технологий. Для внедрения в бизнес ее отдельных функциональных модулей требуется всего от двух недель, поэтому Odoo — идеальный старт для тех компаний, которым важно в сжатые сроки закрыть конкретные бизнес-задачи. В перспективе ее можно масштабировать на весь бизнес — широкий набор инструментов и модулей позволяет это сделать», — сказал Сергей Чевычелов, управляющий партнер Navicon.

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Navicon – участник рынка BI, CRM, ERP. Компания выступает бизнес-партнером заказчика и помогает комплексно решать задачи его бизнеса. Navicon оказывает услуги по комплексной автоматизации предприятий и внедрению бизнес-решений.