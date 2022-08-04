Вышла on-premise-версия BPM-платформы Pyrus

Разработчик low-code BPM-платформы Pyrus объявил о выходе on-premise версии — Pyrus Datacenter. Систему можно разместить в собственном дата-центре или частном облаке и иметь все данные и процессы под своим полным контролем и управлением администраторов компании.

Pyrus — это единое цифровое рабочее пространство для компаний любого размера. Возможности настройки и расширения платформы без программирования позволяют сократить затраты на трансформацию бизнес-процессов и структурирование коммуникаций.

Pyrus подходит для решения различных задач в компании. Клиенты применяют Pyrus для организации служб поддержки, внешнего и внутреннего документооборота, управления маркетингом и продажами, подбора и работы с персоналом, административных и других функций.

Свои бизнес-процессы в Pyrus автоматизировали онлайн-кинотеатр ivi, сеть пиццерий «Додо пицца», компания RP Canon Medical Systems, а также РАНХиГС, «Майский чай», «Сберздоровье» и тысячи других организаций.

Платформа Pyrus входит в реестр отечественного ПО с 2018 г.

Pyrus DC предоставляет возможность разместить платформу на собственных вычислительных мощностях в ситуациях, когда использование облачных систем ограничено.

«На протяжении долгого времени наши клиенты высказывали пожелание иметь Pyrus на собственных серверах. Облака подходят не всем, несмотря на их удобство, гибкость и то внимание, которое наша команда уделяет обеспечению защиты данных пользователей и безопасности работы с сервисом. Поэтому мы выпустили on-premise версию своей облачной платформы», — сказал Максим Нальский, основатель Pyrus.

В основе Pyrus DC — современная архитектура, использующая контейнерную виртуализацию, ОС и СУБД с открытым исходным кодом. Также, подтверждена совместимость с системами, входящими в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Обновления версий выходят каждые 3 месяца, обновления безопасности — раз в месяц.

Решение прошло стадии альфа и бета-тестирования и на протяжении нескольких месяцев успешно эксплуатировалось в пилотном режиме у нескольких крупных клиентов.

«Pyrus — это единый продукт, предоставляющий широкий функционал управления бизнес-процессами и организации коммуникаций. Мы с самого начала сфокусировались на удобстве платформы не только для офисных, но и мобильных сотрудников. Это оказалось особенно ценным с распространением удалёнки. И мы сохранили это преимущество: возможности Pyrus DC доступны мобильным пользователям так же, как и в облаке», — сказал Евгений Медведев, менеджер продукта Pyrus Datacenter.