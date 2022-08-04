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«Телфин» создал интеграцию с ПО для сервисных центров LiveSklad

Российский телеком-провайдер «Телфин» создал интеграцию с программой для сервисных центров LiveSklad. Благодаря сотрудничеству удалось достичь полной автоматизации коммуникационных процессов с клиентами компании и повысить скорость обслуживания клиентов на треть.

LiveSklad — программа для автоматизации сервисных центров и мастерских. За семь лет работы на рынке LiveSklad выработала устоявшийся и стабильный функционал, способный быстро и качественно решать любые задачи бизнеса. LiveSklad объединяет системы учета клиентов и поставщиков, ведет склад и отслеживает заказы, дает полный контроль над бизнесом. Клиент через CRM-систему может вести учет заказов и остатков, сравнивать прайсы поставщиков и осуществлять закупки, рассчитывать заработную плату сотрудников и следить за финансовыми показателями. То есть осуществляется полный учет сервисного центра.

Интеграция виртуальной АТС от «Телфин» с LiveSklad осуществлена через функциональность открытого API. Благодаря бесшовному соединению сервисов во время коммуникации с клиентом в CRM-системе сразу отображается контакт клиента, его история покупок, вся необходимая информация по заказам. Благодаря интеграции все процессы сделки с каждым клиентом фиксируются в системе LiveSklad, для их анализа не нужно дополнительно переходить в личный кабинет «Телфин».

Интеграция с IP-телефонией «Телфин» позволяет руководителям бизнеса не только быстрее и удобнее анализировать историю операций по каждому клиенту, но и контролировать качество работы сотрудников удаленно. В программе фиксируются все действия менеджеров на рабочих телефонных линиях, есть возможность прослушивать звонки, ведется полный учет входящих и исходящих вызовов. Подобный автоматизированный учет рабочего времени и качественная оценка работы позволяют повысить операционную эффективность отделов на 50%.

«Взаимодействие сервисов «Телфин» с системой LiveSklad значительно упрощает многие рабочие процессы. Благодаря интеграции пользователи нашей CRM-системы быстрее реагируют на запросы заказчиков, а также повышают общую эффективность бизнеса. В сфере сервисного обслуживания зачастую именно скорость является одним из ключевых приоритетов развития», — сказал Виталий Новиков, сооснователь сервиса LiveSklad.

«Мы стараемся предоставлять качественные услуги телефонии для различных отраслей. Зачастую компании определенного сегмента используют привычные, ориентированные именно на свой рынок CRM-системы. В этом случае важно учитывать профильную специфику подобных решений и обеспечить максимально удобное и прозрачное соединение с телефонией. Качественно настроенный ИТ-функционал всегда дает преимущества малому бизнесу», — отметил Иван Павлов, руководитель проектов «Телфин».

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