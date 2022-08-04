Sitronics Group начала поставлять клиентам системы управления цифровыми процессами и документами Directum

Sitronics Group стала авторизованным партнером компании Directum и поможет обеспечить управление цифровыми процессами и документооборотом российских предприятий.

Отечественные программные продукты Directum соответствуют всем критериям импортозамещения и рискоустойчивости. Системы совместимы с офисными пакетами «Р7» и «Мой офис», которые также входят в партнерский портфель компании Sitronics Group.

Линейка сервисов Directum позволяют осуществлять электронный документооборот, делопроизводство, ставить сроки и контролировать выполнение задач. Внедрение продуктов позволит сократить потери рабочего времени сотрудников на рутинные операции, снизить операционные затраты.

С решениями разработчика Sitronics Group поможет обеспечить полноценную цифровизацию бизнес-процессов заказчиков благодаря встроенному искусственному интеллекту Directum RX, модулю системы для организации безбумажного кадрового документооборота Directum HR Pro и набору сервисов по интеллектуальной обработке корпоративного контента Directum Ario.

«Цифровая трансформация предприятий, с применением интеллектуальных решений – это то видение и та цель, которая объединяет компании Directum и Sitronics Group. Мы уверены, что имеющийся опыт двух крупных ИТ-компаний, в совокупности даст мощный синергетический эффект, от которого в последствии выиграют наши заказчики, как на территории России, так и за её пределами», — отметил руководитель отдела развития партнерской сети Directum Дмитрий Петров.

Directum RX – это единственная разработка со встроенным искусственным интеллектом отечественного производства, зарегистрированная в едином реестре российского ПО. Интеграционные возможности Directum RX позволят снизить риски расхождений с данными в ERP, а также создать единое информационное поле с другими производственными системами компаний.

«Мы рады расширить свой портфель российскими продуктами Directum, имеющими многолетний опыт успешного применения в России и СНГ. Сегодня мы предлагаем целый комплекс отечественных решений клиентам. Опыт и экспертиза в сопровождении ИТ-экосистем заказчиков позволяют нам обеспечивать анализ бизнес-процессов, внедрение, бесшовную и оперативную интеграцию новых решений с уже действующими приложениями», — отметил вице-президент Sitronics Group по продажам и операционной деятельности Михаил Рыбчинский.