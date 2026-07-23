Ирландия отменила миллиардную сделку с Microsoft, чтобы не зависеть от США

Ожидаемая закупка Правительством Ирландии ПО и услуг у Microsoft на сумму 1 млрд евро отменена. Один из лидеров оппозиционной партии обрушился на чиновников с критикой по поводу безальтернативности сделки и ее несоответствия необходимости избавиться от технологической зависимости от Америки. Он привел в пример опыт других европейских стран, которые, переходя на отечественные решения, не только поддерживают цифровой суверенитет, но и экономят сотни миллионов евро.



Сделка на миллиард отменена

Правительство Ирландии отменило потенциальную сделку по приобретению продуктов и услуг от Microsoft, пишет Register.

Причиной стала парламентская дискуссия о чрезмерной зависимости страны от американских технологических компаний. Министр государственных расходов, инфраструктуры, реформы государственных услуг и цифровизации Фрэнки Фейган (Frankie Feighan), заявил, что Управление государственных закупок внимательно рассмотрело «эти вопросы и сочло целесообразным отменить конкурс и уведомить об этом рынок».

Сумма закупки могла составить от 750 млн до 1 млрд евро. Действующий контракт ирландского Правительства с американским гигантом на сумму 350 млн евро заканчивается в сентябре 2027 г. Фейган признал, что вся правительственная система работает только на лицензиях Microsoft.

Неудобные вопросы к Правительству

Поднял дискуссию, на которую сослался министр, заместитель лидера оппозиционной Социал-демократической партии Киан О'Каллахан (Cian O'Callaghan). Он задал Правительству вопрос: собираясь потратить миллиард, оценило ли оно риски инфраструктуры Microsoft, «в то время, когда другие европейские страны отходят от технологической зависимости от американских компаний».

Microsoft Парламентарий обругал Правительство Ирландии за безальтернативную закупку ПО у Microsoft

О'Каллаган потребовал от Фейгана объяснений, «почему альтернативы Microsoft не были хотя бы рассмотрены в рамках закупочного процесса».

«Немецкая земля Шлезвиг-Гольштейн недавно перевела 30 тыс. сотрудников с Microsoft на LibreOffice, Linux, Thunderbird и Open-Xchange. Это экономит более 15 млн евро в год. Французская полиция, Национальная жандармерия перевели более 100 тыс. настольных компьютеров на Linux. Они сэкономят примерно 500 млн евро, или полмиллиарда, за 15 лет», — возмущался О'Каллаган на заседании в Парламенте.

В качестве примеров возможных альтернатив Microsoft он назвал LibreOffice, Collabora Online, Open-Xchange, Nextcloud, Thunderbird и openDesk от немецкого Центра цифрового управления государственной политикой (ZenDiS), «который представляет собой готовый к использованию пакет программ государственного уровня».

«Существует ряд альтернатив, к которым движутся другие европейские страны и государства. Они делают это из соображений соотношения цены и качества, и поэтому они больше не зависят от США в технологическом плане, а могут полагаться на регулируемые в Европе услуги и продукты», — сказал парламентарий.

Европейский технологический суверенитет

Европейская комиссия разработала пакет мер по обеспечению «технологического суверенитета», как писал CNews в начале июня 2026 г.

По данным Gartner, которые приводит Register, инвестиции, например, в суверенные облачные сервисы в Евросоюзе планируется утроить в течение следующих пяти-семи лет. Сейчас на долю европейских провайдеров приходится только около 15% этого рынка в регионе.

В апреле 2026 г., французское Правительство заявило об отказе от Windows в пользу Linux. В июне 2025 г. отказаться от Windows и MS Office в пользу Linux и LibreOffice надумали власти Дании.

В марте 2025 г. Германия и Франция совместно создали веб-сервис Docs на замену Google Docs с открытым исходным кодом. Это также замена Microsoft 365. Вот только его код лежит на американском репозитории GitHub, принадлежащем Microsoft.

Европа борется с зависимостью от американских технологий как минимум с начала XXI века. Самый яркий пример — дистрибутив Linux под названием LiMux, разработанный по заказу властей Мюнхена (Германия) в 2003 г. и внедренный на ПК местных чиновников вместо Windows. Позже, правда, они вернулись на Windows, но затем вновь перебрались на Linux.