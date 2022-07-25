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«Росэлектроника» разработала электронные компоненты для оборудования связи Superjet и МС-21

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» разработал электронные компоненты для связного оборудования самолетов Superjet и МС-21. Технические параметры новых устройств позволяют полностью заменить американские изделия в составе бортовой аппаратуры радиосвязи.

Новая линейка вакуумных высокочастотных выключателей поляризованного типа отличается повышенной устойчивостью к вибрационным нагрузкам. Устройства предназначены для коммутации высокочастотных и сверхвысокочастотных электрических цепей в составе радиолокационного и связного оборудования. Изделия успешно прошли испытания в составе бортовой аппаратуры связи и могут быть использованы в гражданской авиации.

Выключатели разработаны пензенским НИИЭМП по заказу нижегородского НПП «Полет» (оба входят в «Росэлектронику») для замены изделий американского производства.

«Использование разработанных НИИЭМП вакуумных высокочастотных выключателей в составе бортовой аппаратуры радиосвязи позволит полностью отказаться от аналогичных изделий американских производителей Jennings Technology и Kilovac, увеличит срок службы и повысит надежность связного оборудования. На сегодняшний день предприятие планирует выпускать для нужд НПП «Полет» 1,5 тыс. таких устройств ежегодно. Мы готовы предложить нашу продукцию и другим заказчикам – производственные мощности позволяют в случае появления дополнительных заказов кратно увеличить объемы выпуска вакуумных высокочастотных выключателей», – сообщил генеральный директор НИИЭМП Вячеслав Зуев.

Для Superjet НПП «Полет» производит антенны и радиостанции ближней связи.

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