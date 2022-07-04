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Softline и «Первая форма» выстраивают стратегическое партнерство

Реализация BPM-проектов на базе решения «Первая форма» будет являться фокусом в совместной работе Softline и компании «Первая форма», что позволит российским заказчикам получать качественный продукт с востребованным функционалом. Партнеры ведут активную работу, связанную с продвижением решения, прорабатывают сценарии его предложения и позиционирования на рынке. Об этом CNews сообщили представители Softline.

«В текущий момент многие наши заказчики остро нуждаются в качественных BPM-платформах, способных закрыть многие задачи, в том числе и задачи, связанные с внутренними коммуникациями. Часть запросов от заказчиков сводится к замене целой серии ИТ-продуктов в сжатые сроки. Сотрудничество с “Первой формой” за короткий период показало профессионализм команды и возможности решения, поэтому мы с удовольствием предлагаем его своим заказчикам», - сказала Светлана Ермакова, руководитель направления BPM и CRM решений компании «Девелоника» (ГК Softline).

«Мы настроены на долгосрочное сотрудничество с Softline. У партнера большой опыт в области внедрения и доработки BPM-систем. Поэтому мы уверены, что дальнейшее расширение совместной экспертизы на базе “Первой формы” положительно повлияет как на развитие наших компаний, так и бизнесов клиентов», - отметил Денис Селезнев, генеральный директор компании «Первая форма».

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Softline — глобальный поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности. Головной офис Softline находится в Лондоне. Компания обеспечивает, упрощает и ускоряет цифровую трансформацию бизнеса своих клиентов, объединяя более 150 тыс. организаций из всех отраслей с более чем 6000 поставщиками в сфере информационных технологий, а также предоставляя собственные услуги и решения. В 2021 финансовом году ее оборот достиг $2,2 млрд. В октябре 2021 г. компания провела первичное размещение своих ценных бумаг на Лондонской бирже.

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