Приложение «Путешествую без СOVID-2019» использует ИИ для безопасного и корректного ввода данных пользователей

В разработанном Фондом цифровых инициатив Евразийского банка развития (ФЦИ ЕАБР) приложении «Путешествую без СOVID-19» пользователи теперь могут вводить свои паспортные данные при помощи технологий искусственного интеллекта (ИИ). Автоматическое распознавание паспортов граждан ЕАЭС+ реализовано на базе технологий российской компании Smart Engines и выполняется на мобильном устройстве пользователя без необходимости вводить данные вручную. Вся личная информация пользователей ни в каком виде не передается в сторонние сервисы. Это позволяет выполнять требования безопасности обработки персональных данных для всех стран участников проекта.

Приложение «Путешествую без СOVID-19» позволяет открывать границы между странами в период пандемии коронавируса. Благодаря этому цифровому решению граждане России, Армении, Белоруссии, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Азербайджана могут без особого труда проходить санитарные формальности при пересечении границы, находить ближайшие лаборатории для сдачи анализов на СOVID-19, а сотрудники уполномоченных служб – быть уверенными в достоверности предоставляемых им результатов анализов.

Как известно, туристическая индустрия понесла большие потери в два ковидных года. Согласно отчету Всемирной туристской организацией ООН (ЮНВТО), международный туризм и тесно связанные с ним секторы понесли в 2020 г. убытки в размере $2,4 трлн. А по предварительным подсчетам Всемирной туристической организации ЮНКТАД, крах в международном туризме из-за пандемии коронавируса привел к потере более $4 трлн в мировом ВВП в 2020 и 2021 гг.

Не в последнюю очередь такие потери были связаны с неподготовленностью туристического рынка к цифровизации, которая стала неизменным спутником пандемии. Страны, которые успели обезопасить себя массовой вакцинацией, не смогли оперативно восстановить туристический потенциал из-за невозможности обеспечить пограничный санитарный контроль и отсутствия инструментов для подтверждения подлинности ПЦР-тестов. Для стран региона ЕАЭС+ эта проблема была решена после внедрения приложения «Путешествую без СOVID-19».

При пересечении границы государств-участников проекта надо показать QR-код с результатами анализа в приложении уполномоченному сотруднику, имеющему право запрашивать результаты ПЦР-теста в соответствии с национальным регулированием.

Для загрузки данных в приложение пользователю необходимо указать сведения документа, по которому будет пересекаться граница. Чтобы избежать ненужной траты времени на ручной ввод данных, распознавание документов выполняется автоматически благодаря встроенному в приложение «Путешествую без СOVID-19» решению компании Smart Engines. Технология Smart ID Engine осуществляет поиск и распознавание текста в документах, включая машиночитаемую зону (при ее наличии), на развороте или отдельных страницах паспорта, а также выполняет поиск фотографии владельца документа. Полный цикл распознавания паспорта в видеопотоке начиная от «показа» камере и заканчивая получением результата в среднем составляет 0,75 – 1 секунду.

«Для нас разработка приложения, которое значительно упрощает возможность путешествий между странами в такое непростое время – это огромное достижение. Предоставляя сотрудникам на границе отрицательные результаты ПЦР теста, люди удостоверяются в безопасности перемещения для себя и для других путешественников. Установленное внутри приложения ИИ-решение Smart Engines обеспечивает техническую точность распознаваемых документов, что, в свою очередь, в очередной раз облегчает жизнь путешествующим и сотрудникам уполномоченных органов», – сказал Сергей Мановян, Директор Дирекции цифровых инициатив ЕАБР.

«Мы рады, что наше решение для распознавания документов используется в таком важном и социально значимом проекте как “Путешествую без COVID-19”, – отметил к.т.н. Владимир Арлазаров, генеральный директор Smart Engines. – Технологии Smart Engines существенно сокращают время обработки информации и позволяют избежать ошибок, неизбежных при ручном вводе данных».

***

Smart Engines — научно-исследовательская компания, специализирующаяся на разработке алгоритмов компьютерного зрения, машинного обучения и искусственного интеллекта. Программные продукты компании обеспечивают безопасное автоматическое распознавание документов, банковских карт и баркодов и успешно решают задачи цифровой трансформации в России и других странах мира. Их используют «Билайн», МТС, «Мегафон», группа «Тинькофф», «Альфа-банк», Газпромбанк, банк ДОМ.РФ, «Кредит Европа банк», МКБ, «Почта банк», Райффайзенбанк, Росбанк, ФПК РЖД, «Балтбет», «Альфастрахование», «Ингосстрах», «РЕСО-гарантия» и др. Smart Engines является базовой организацией для кафедры когнитивных технологий в МФТИ.