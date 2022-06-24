Холдинг «Петон» автоматизировал процесс массового трудоустройства сотрудников с помощью отечественного ИИ

Технологический инжиниринговый холдинг «Петон», проекты которого направлены на развитие ТЭК России, внедрил платформу Beorg Smart Vision для оцифровки документов с применением технологий искусственного интеллекта (ИИ). Благодаря решению удалось автоматизировать и в три раза ускорить потоковую обработку кадровых документов. Об этом CNews сообщили представители компании «Биорг».

Информация о новом сотруднике без участия человека попадает в карточку системы учета кадров, достаточно просто направить в контур распознавания фото или скан документа. ИИ-платформу разработала российская компания «Биорг», резидент ИТ-кластера фонда «Сколково».

Массовое оформление новых сотрудников требовало от HR-подразделения холдинга «Петон» серьезных трудозатрат на простые, рутинные операции. Менеджмент поставил задачу автоматизировать обработку больших потоков документов, ускорить оформление работников различного профиля, исключить ошибки ручного ввода данных.

По итогам пилотного проекта в качестве решения выбрали российскую платформу Beorg Smart Vision для интеллектуальной обработки документов на базе технологий машинного обучения, компьютерного зрения и верификации данных. Благодаря технологии при неизменном количестве сотрудников HR-блока удалось обеспечить необходимый массовый найм персонала в ограниченные сроки.

Холдинг «Петон» регулярно нанимает офисный персонал, инженеров, техников и рабочих для строительно-монтажных работ на крупных промышленных объектах в нефтегазо -добывающей, -перерабатывающей и -химической отраслях по всей России. В организации работает более 8000 человек.

«Теперь при трудоустройстве нового сотрудника специалист по кадрам просто отправляет документы в контур распознавания. Карточка сотрудника в кадровой программе заполняется автоматически, без участия человека. Решение компании “Биорг” обеспечивает распознавание печатной и рукописной информации, содержащейся в 14 видах документов, в том числе иностранных государств. Качество распознанных данных превышает 99%. На базе платформы также автоматически проверяется актуальность и подлинность предоставляемых документов. Важно отметить, что с внедрением решения появилась возможность параллельной обработки документов новых сотрудников, т.е. ИИ одновременно распознаёт документы разных сотрудников», — сказали представители «Петон».

Персональные данные, содержащиеся в документах, защищены шифрованием и механизмом деперсонализации. В процессе распознавания нейросети разрезают документ на отдельные поля, по которым невозможно определить их принадлежность к целому. Оцифрованные данные собираются в защищенном контуре заказчика.

«Решение по распознаванию на базе технологий ИИ оправдано применять на больших потоках документов. Благодаря Beorg Smart Vision сотрудники HR-подразделения холдинга “Петон” исключили из рабочего процесса рутинный ручной ввод данных, в том числе из таких объемных документов, как трудовые книжки, которые часто заполнены весьма проблематично даже для человеческого восприятия. Мы увеличили производительность отдела управления персоналом, ускорили трудоустройство новых сотрудников. Благодаря предобученным нейросетям нам удалось превзойти требования ко времени оцифровки комплектов документов (SLA). Срок обработки одного пакета кадровых документов сократился с 40-60 до 10-15 минут при изначальном требовании заказчика в 20 минут», — отметил Александр Коробов, директор «Биорг» по развитию и продажам.

По итогам стартового периода работы платформу Beorg Smart Vision можно масштабировать на процессы других кадровых служб холдинга «Петон».

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«Петон» является комплексным ЕРС-контрактором по реализации нефтегазовых проектов «под ключ». «Петон» имеет несколько научно-исследовательских институтов и более 100 собственных патентов на научно-технологические разработки, более 8000 специалистов, собственную материально-техническую базу, представительства в Москве, Уфе, Санкт-Петербурге, Оренбурге, Новом Уренгое, Кондратьево, Свободном, Ростове-на-Дону; собственные здания и производственные мощности общей площадью более 30 тыс. кв. м.

За последние 30 лет «Петон» реализовал более 170 проектов на территории России и стран СНГ по модернизации действующих и строительству новых производств в газо- и нефтепереработке, газодобыче, нефтехимии и химии сверхчистых веществ.

«Биорг» – российский разработчик интеллектуальных систем на базе компьютерного зрения и машинного обучения для распознавания документов, в том числе рукописных форм и чертежей, и разметки наборов данных (датасетов). Ключевая разработка компании для цифровой трансформации государства и бизнеса – облачная платформа Beorg Smart Vision объединяет в себе нейросетевой модуль распознавания (ИИ) и краудсорсинговый сервис для верификации данных. Компания предоставляет услуги по интеллектуальной обработке документов и их комплектов, оцифровке архивов, паспортов, кадровой и бухгалтерской документации, созданию электронных систем хранения документов. Резидент фонда «Сколково». Заказчики «Биорг» – российские и международные компании, представляющие ритейл, банковскую, энергетическую, нефтегазовую, телекоммуникационную и другие отрасли. Среди них: X5 RETAIL GROUP N.V., Центральный Банк России, «Роснефть», Национальный расчетный депозитарий, банк «Открытие», Теле2, «Cпортмастер и др.