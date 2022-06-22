МТТ стал ближе к медицинским центрам

АО «МТТ», провайдер интеллектуальных решений для бизнеса, расширил базу интеграций, подключив к своей виртуальной АТС систему «Клиентикс CRM», которая специализируется на работе с медицинскими центрами. У пользователей виртуальной АТС «МТТ Бизнес» уже есть возможность настроить интеграцию с наиболее популярными CRM и ИТ-системами, теперь к этому перечню добавилась и «Клиентикс». Об этом CNews сообщили представители МТТ.

Партнерство с «Клиентикс» позволит компании МТТ охватить новый сегмент клиентов из медицинского сектора, заинтересованных в повышении уровня автоматизации продаж и обслуживания. Благодаря дополнительным модулям, руководители клиник получат наглядный инструмент для оценки эффективности сотрудников, а менеджеры – удобный сервис для общения с клиентами: теперь они могут звонить напрямую из карточки пациента. Вызовы инициируются в один клик, не нужно набирать номер вручную, что снижает долю ошибок, вызванных человеческим фактором. При входящем звонке менеджер сразу видит карточку клиента, историю обращений и может назвать пациента по имени.

«Благодаря развитым коммуникационным API нашей платформы возможна интеграция «МТТ Бизнес» с любыми информационными системами, – прокомментировал директор по продукту МТТ Ярослав Прокопович. – Мы рады, что уже есть первые заказчики из медицинского сектора, которые воспользовались интеграцией “Клиентикс CRM” с виртуальной телефонией МТТ. Работая в единой коммуникационной среде, они смогут оптимизировать бизнес-процессы и повысить эффективность звонков».

«Наша отличительная черта от других решений на рынке в том, что мы всегда пытаемся создать клиентам комфортные условия работы, подключая для них только необходимые функции и полезные сервисы. Настроив интеграцию с ВАТС МТТ, мы увеличили свою базу интеграций, что позволит нашим пользователям иметь выбор и расширить свои возможности при работе с клиентами. МТТ Бизнес — современный сервис, который позволяет оперативно взаимодействовать с клиентской базой, отслеживать эффективность работы сотрудников и повышать количество результативных звонков», –- прокомментировал генеральный директор Клиентикс CRM Даниил Прытков.

При подключении к виртуальной АТС от МТТ пользователи «Клиентикс CRM» получат скидку в 50% в течение четырех месяцев пользования услугами, само же подключение обойдется в 1 руб.

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АО «МТТ» («Межрегиональный транзителеком») – 100% дочерняя компания ПАО «МТС», является провайдером интеллектуальных решений для бизнеса. Сегодня в портфель компании МТТ входят услуги по облачным коммуникациям для частных лиц и корпоративных заказчиков («МТТ Бизнес»), ИСС, нумерация 8–800, мобильная связь (MVNO) и платформа развития виртуальных операторов связи (MVNE), традиционная МГ/МН связь для частных лиц и организаций и др.

«Клиентикс CRM» — облачный SaaS-сервис для автоматизации частных медицинских клиник и других бизнесов в сфере услуг. Единственное решение на рынке, включающее в себя как CRM инструменты, так и МИС (медицинскую информационную систему) для частных клиник. «Клиентикс CRM» включен в реестр российского ПО Минцифры России.