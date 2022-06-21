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«СИБУР» масштабировал российскую цифровую платформу ЭКОНС на шести предприятиях

«СИБУР» масштабировал цифровую платформу «ЭКОНС» для управления эффективностью на шести предприятиях холдинга – «Воронежсинтезкаучуке», «СИБУР-Кстово», «СИБУР-Нефтехиме», «СибурТюменьГазе», «Полиэф» и «Сибур-ПЭТФ». Цифровая платформа-конструктор дополняет возможности основного продукта «ЭКОНС», который в 2021 г. принес холдингу более 1,5 млрд руб. Об этом CNews сообщили представители «СИБУРа».

Продукт «ЭКОНС» позволяет операторам промышленных установок оценивать, как выбранный ими режим технологического процесса влияет на экономическую эффективность производства. В основе «ЭКОНС» лежат точные математические модели, которые в онлайн-режиме рассчитывают показатели и выводят их на цифровые панели.

Технологические параметры отображаются на панелях в виде спидометров с «красными» и «зелеными» диапазонами, что обеспечивает удобство восприятия и комфорт пользователя.

Цифровая платформа «ЭКОНС» реализована как конструктор, и благодаря этому технологи на производстве могут сами определять наполнение панелей – настраивать конфигурации показателей и логику их расчета, параметры отклонений, а также создавать и настраивать маршруты оповещений об отклонениях.

Таким образом, платформа дополняет возможности основного продукта «ЭКОНС», уже действующего на всех производствах «СИБУРа». Его масштабирование в 2021 г. принесло холдингу более 1,5 млрд руб. экономического эффекта.

При этом «ЭКОНС» позволяет не только повышать экономическую эффективность, но и сокращать воздействие компании на окружающую среду – благодаря системе операторы более эффективно контролируют расходы сырья и таким образом снижают объемы побочных продуктов переработки, включая CO2.

В ближайшие два-три года «СИБУР» продолжит внедрять систему на своих предприятиях, включая производства в Татарстане, вошедшие в состав холдинга в 2021 г.

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СИБУР — российская компания по производству полимеров и каучуков. В 2017 г. «СИБУР» объявил о масштабной цифровой трансформации, которая обеспечивает компании новый уровень эффективности за счет использования больших данных для принятия решений, цифровизации и роботизации процессов, применения инструментов из области «Индустрии 4.0».

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