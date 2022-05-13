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ВТБ переводит внедрение ИТ-продуктов на российскую платформу

ВТБ переводит сервисы виртуализации инфраструктуры, необходимые для работы банковских приложений, на импортонезависимую платформу виртуализации OpenStack. Платформа создана на базе открытого ПО и является компонентом облачной платформы VTB.Cloud. OpenStack позволяет оперативно и гибко адаптировать банковские продукты под нужды клиентов за счет ускоренного получения необходимых ресурсов на облачном портале. Теперь на это требуется не более пяти минут. Об этом CNews сообщили представители ВТБ.

Платформа OpenStack позволяет исключить зависимость банка от зарубежных вендоров, сохранить уровень информационной безопасности и отказоустойчивости, соответствующий всем необходимым требованиям, а также обеспечить положительный экономический эффект для банка за счет отказа от импортозависимого программного обеспечения.

Перевод существующих информационных систем на OpenStack идет опережающими темпами, а все внедрения осуществляются уже на новой платформе.

«ВТБ в рамках выбранной банком стратегии по импортозамещению продолжает оптимизировать собственные бизнес-процессы и переходить на отечественные разработки. Отказ от необходимости использовать зарубежные решения при внедрении новых продуктов позволит нам не только унифицировать этот процесс на единой платформе, но и обеспечит конкурентное преимущество банка с точки зрения оптимизации разработки продуктов под нужды пользователей банка», — отметил заместитель руководителя технологического блока, старший вице-президент ВТБ Сергей Безбогов.

В начале 2021 г. в банке ВТБ был создан центр компетенции по развитию технологических инструментов виртуализации инфраструктуры. Проект по переводу критический инфраструктуры информационных систем на импортонезависимую платформу виртуализации OpenStack предполагается завершить до конца 2024 г.

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В 2021 г. банк ВТБ разработал и внедрил новую облачную платформу VTB.Cloud, спроектированную для обслуживания тысяч банковских серверов для команд разработки и ИТ сопровождения. Разработка и внедрение платформы позволили создать единую точку входа для целевых сред ИТ-ландшафта, а также сократить время получения инфраструктурных продуктов с нескольких недель до нескольких минут. При этом пользователи получают все инфраструктурные продукты в режиме самообслуживания. Платформа VTB.Cloud зарегистрирована в реестре отечественного ПО.

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