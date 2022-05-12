Голосовой ассистент МТТ поможет вузу привлечь талантливых абитуриентов

АО «МТТ», провайдер интеллектуальных решений для бизнеса, разработал цифрового помощника для Института международных экономических связей (ИМЭС) в Москве. Голосовой робот, собранный на платформе VoiceBox от МТТ, позволит не только автоматизировать коммуникации с абитуриентами, но и сократит затраты на работу приемной комиссии в два раза. Об этом CNews сообщили представители МТТ.

ИМЭС решил доверить цифровому помощнику от МТТ рутинную, но важную задачу по общению с абитуриентами: голосовой робот звонит тем, кто оставил заявку, и выясняет, актуально ли для него получение образования, а также – нужна ли ему консультация специалиста приемной комиссии. В режиме реального времени цифровой ассистент отправляет информацию в базу данных вуза и формирует отчет, помогая членам приемной комиссии расставить приоритеты в дальнейшей работе с абитуриентами.

Как и большинство вузов, в разгар приемной кампании, ИМЭС сталкивается с резко возросшим числом обращений: если зимой в приемную комиссию поступает порядка 1000 заявок в месяц, то в пиковые летние месяцы это число достигает 15 тыс. При этом определить, действительно ли тот, кто оставил запрос через сайт и другие площадки, является целевым абитуриентом, можно, только дозвонившись до него и задав ряд вопросов.

По словам представителей вуза, цифровой ассистент от МТТ на пике приемной кампании заменяет до шести операторов колл-центра и при этом повышает конверсию на 200%.

«Большое преимущество голосовой системы VoiceBox – это быстрота развертывания и гибкость масштабирования, – сказал директор по продукту МТТ Иван Артемьев. – В зависимости от потребностей организации система может автоматизировать диалоги с десятками абонентов, а может – с тысячами. Робот способен инициировать 300 звонков в минуту или 18 тыс. в час. Применение голосового помощника позволит институту сэкономить не только деньги на персонал, но и время для установления контактов с абитуриентами».

«Обзвон заявок вручную занял бы у наших менеджеров недели и заставил ждать тех, кто действительно заинтересован в скорейшем получении информации и поступлении в наш ВУЗ, – отметила руководитель отдела по продвижению образовательных услуг и привлечению клиентов ИМЭС Дарья Евтушенко. – Робот же одновременно звонит по пяти телефонным линиям 3000 абонентов в день и делает это не только быстро, но и качественно: как показывает наша статистика, 70% абонентов реагируют на голосового помощника положительно. Считаю, что цифровой помощник от МТТ – это удобный и высокоэффективный инструмент для организаций, которые сталкиваются с сезонными пиковыми нагрузками».

Платформа VoiceBoх от МТТ позволяет собрать уникального робота в зависимости от специфики и потребностей конкретной организации. При этом интерфейс платформы настолько прост, что работать в нем может любой специалист без навыков программирования. Робот собирается из готовых функциональных блоков: входящие и исходящие вызовы, распознавание и синтез речи, интерактивное меню, логическая обработка, переадресация, интеграция с внешней базой данных. Голосовой робот может быть интегрирован с большинством CRM-систем, например, Битрикс24 или amoCRM, что позволяет оперативно формировать отчеты и повышать качество обслуживания.

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АО «МТТ» («Межрегиональный ТранзитТелеком») – 100% дочерняя компания ПАО «МТС», является провайдером интеллектуальных решений для бизнеса. Сегодня в портфель компании МТТ входят услуги по облачным коммуникациям для частных лиц и корпоративных заказчиков («МТТ Бизнес»), ИСС, нумерация 8–800, мобильная связь (MVNO) и платформа развития виртуальных операторов связи (MVNE), традиционная МГ/МН связь для частных лиц и организаций и др.

Институт международных экономических связей (ИМЭС) – это аккредитованный вуз экономической направленности. Институт ведет свою работу с 1995 г. ИМЭС готовит специалистов в области международной экономической деятельности и управления. Его выпускники работают в различных Министерствах России и других организациях международного экономического профиля.