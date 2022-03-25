Вице-премьер Чернышенко: перед Правительством и отраслью стоит важнейшая задача – добиться суверенитета отечественной радиоэлектронной промышленности

Заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко поприветствовал участников ХХ отраслевой научно-технической конференции радиоэлектронной промышленности. Мероприятие проходит 25-26 марта в Подмосковье.

В конференции принимают участие представители Минпромторга, Минцифры, Минэкономразвития и Минэнерго России, а также крупнейшие разработчики и производители радиоэлектроники, представители институтов, научных центров, отраслевых ассоциаций и эксперты. Всего около 500 человек.

Дмитрий Чернышенко отметил высокую актуальность проведения конференции. В этом году ее основной темой стало обсуждение новых возможностей развития радиоэлектронной промышленности в современных условиях.

«Перед отраслью стоит важнейшая задача – развивать собственные продукты, коренным образом ускорить импортозамещение и добиться суверенитета отечественной радиоэлектронной промышлености. Правительство делает все возможное для поддержки отрасли. Мы будем продолжать расширять список системообразующих предприятий. Компании из отрасли гражданской электроники смогут получать налоговые льготы», – сказал Дмитрий Чернышенко.

Дмитрий Чернышенко напомнил, что Правительство провело ряд стратегических сессий с представителями радиоэлектронной промышленности. В них приняло участие более 800 отраслевых экспертов. На стратсессиях были проработаны и предложены инициативы, которые станут основой новых федеральных проектов по развитию микроэлектроники.

«Правительство совместно с экспертами, производителями и дистрибьютерами, работая над проектами, видит, какой огромный нереализованный потенциал есть у страны по всем направлением радиоэлектроники: технологиям создания чиплетов, рентгеновской литографии, созданию собственных отечественных САПРов, СФ-блоков и т.д. Смысл нашей работы не только в том, чтобы быстро восстановить цепочки поставок для удовлетворения текущих потребностей. Но и собрать мероприятия по созданию нового национального проекта по развитию гражданской электронной промышленности. Он объединит предложения вашей отрасли с точки зрения целевого портфеля продуктов, создания усилий для разработки электродной компонентной базы, средств производства, инфраструктуры проектирования. Это позволит создать конкурентный продукт во всех стадиях технологического передела: от аппаратуры, интерфейсов, модулей до ЭКБ, фокусирования и материалов, что сможет не только удовлетворить потребности внутреннего рынка, но будет иметь огромный экспортный потенциал», – отметил вице-премьер.

Дмитрий Чернышенко добавил, что в апреле планы федпроектов с конкретными целевыми показателями будут представлены председателю Правительства Михаилу Мишустину.

«Уверен, что совместными усилиями мы сможем обеспечить достойное развитие российской радиоэлектроники. Желаю всем участникам конференции успешной и плодотворной работы, выработки востребованных решений! Мы обязательно их все учтем в нашей работе», – сказал вице-премьер.

Отраслевая научно-техническая конференция радиоэлектронной промышленности проводится ежегодно в целях содействия системной коммуникации руководителей отечественной электронной отрасли.