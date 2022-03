«Аванпост» анонсировал льготную программу перехода с иностранных решений на российские системы аутентификации и управления доступом

Компания «Аванпост», российский разработчик систем идентификации и управления доступом к информационным ресурсам предприятия, подтвердила корректность работы всех своих продуктов в сложившейся ситуации, выполнение всех обязательств по технической поддержке внедренного ПО, а также заявила о готовности помочь российскому бизнесу заменить решения иностранных поставщиков, которые прекратили работу на территории России. Об этом CNews сообщили представители «Аванпост».

Компания разработала специальную программу замещения для организаций, уже использующих программное обеспечение иностранного производства, и готова на льготных условиях предложить им собственные решения: систему управления учетными записями и правами доступа пользователей Avanpost IDM, систему управления элементами инфраструктуры открытых ключей из единого центра Avanpost PKI, систему единой аутентификации сотрудников в корпоративных ресурсах организации Avanpost FAM и готовое решение для единой аутентификации клиентов в порталах и внешних приложениях Avanpost Web SSO. Заказчики смогут выбрать наиболее выгодные и удобные для себя условия перехода – существенные скидки на лицензии или рассрочку по оплате полной стоимости проекта. Программа действует до 30 сентября 2022 г.

Необходимость перехода на отечественное ПО возникла после массового ухода западных поставщиков с российского рынка. Продукты линейки Avanpost могут полностью заменить следующие иностранные решения, не уступая им в функционале и удобстве использования: Sailpoint IAM, One Identity IM, Oracle IAM, Microsoft FIM, IBM Security IGI, Tivoli IM, SafeNet SAM, AppViewX (CERT+, ADC+, AUTOMATION+), PrimeKey EJBCA Enterprise, Venafi Zero Touch PKI, Microsoft MFA, ADFS, Okta Workforce, Oracle ESSO, AM, IBM WebSEAL, Keycloak, IBM WebSEAL, CIAM, ForgeRock CIAM, SAP CIAM, Okta Customer и другие системы классов IdM/IGA, EKCM, Access Management, ESSO, WebSSO и CIAM.

«Все наши продукты зарегистрированы в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, а также прошли сертификацию ФСТЭК на соответствие требованиям безопасности. Мы продолжаем работу, выполняем и продолжим в штатном режиме выполнять все обязательства по обеспечению непрерывной технической поддержки всех клиентов. Для этого у нас есть все ресурсы – и кадровые, и технологические. Мы следим за рынком и понимаем, насколько критичным для российских предприятий стал вопрос о незамедлительном переходе на отечественные ИТ-решения, включая системы аутентификации и управления доступом. Чтобы сделать этот процесс более быстрым и комфортным, мы готовы предоставить льготные условия перехода на наши продукты – годовая рассрочка или единовременная скидка в размере от 25% на лицензии ПО. Также наши специалисты обеспечат всю необходимую консультационную поддержку», – отметил Андрей Конусов, генеральный директор компании «Аванпост».

«Аванпост» – российский разработчик систем идентификации и управления доступом. Аванпост работает на рынке информационных технологий с 2007 г.

В линейке решений компании представлены следующие продукты: Avanpost IDM – система централизованного управления доступом к корпоративным ресурсам предприятия; Avanpost PKI – система управления всеми элементами PKI-инфраструктуры из единого центра; Avanpost FAM – система единой аутентификации сотрудников в корпоративных ресурсах организации; Avanpost Web SSO - система единой аутентификации пользователей в порталах и внешних приложениях.

Все решения разработаны с учетом требований законодательства РФ (№152ФЗ, СТО БР ИББС, нормативные документы ФСТЭК и ФСБ, PCI DSS), входят в Единый реестр отечественного ПО, а также сертифицированы в структурах ФСТЭК России. Решения «Аванпост» работают и как самостоятельные продукты, так и легко интегрируются в единый программный комплекс, позволяя компаниям-заказчикам автоматизировать все процессы, связанные с контролем и управлением доступом.

Сегодня на счету «Аванпост» свыше 80 внедрений, при этом продукты линейки Avanpost используют более 2 млн человек. Среди клиентов «Аванпост» российские компании и государственные структуры, такие как Россельхозбанк, Банк России, Федеральная налоговая служба России, Пенсионный фонд России, Департамент информационных технологий г. Москвы, «Мегафон», «МТС Банк», «Аскона» и др.