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Waveaccess и Transaction-Network разработают платформу для цифровизации машиностроения

Российская ИТ-компания Waveaccess и немецкий разработчик цифровых экосистем для управления машиностроением Transaction-Network объединили компетенции для создания комплексной платформы, призванной оптимизировать взаимодействие между персоналом, промышленным оборудованием, цифровыми системами и другими платформами.

Многофункциональная платформа Waveaccess и Transaction-Network решает широкий спектр задач по оптимизации процесса послепродажного обслуживания: цифровой двойник: управление документацией и инструкциями; интернет-магазин: отслеживание заказов запасных и изнашиваемых частей; мониторинг состояния оборудования: запуск операций на основе данных и сценариев промышленного интернета вещей; обслуживание клиентов и техническое обслуживание: интеграция календаря с возможностью запрашивать и бронировать сервис, включая историю, документацию и контракты.

Успех цифровизации во многом связан с применением новейших технологий в области интернета вещей (IoT), искусственного интеллекта и облачных платформ. Для реализации проекта Waveaccess и Transaction-Network опираются на открытые передовые технологии, такие как: Java как объектно-ориентированный язык программирования; Spring Boot как фреймворк для простой разработки автономных приложений Spring; Docker для изоляции приложений через контейнеры; Amazon Web Service, Microsoft Azure и другие центры обработки данных для облачных вычислений.

«Мы ценим сотрудничество с Transaction-Network. Сочетание экспертиз двух команд поможет поддержать цифровую трансформацию машиностроения в Германии. Именно цифровизация и в частности такие платформы, которые предоставляет Transaction-Network, дают машиностроительным компаниям возможность повышать производительность и эффективность, улучшать качество, удовлетворяя потребности рынка», — отметил Станислав Аппельганц, Head of Business Development в Waveaccess Germany.

«Transaction-Network привносит в это партнерство свой многолетний опыт работы в области машиностроения, а Waveaccess — экспертные знания в сфере разработки программного обеспечения. Наше преимущество заключается в создании открытых платформ, которые наши клиенты могут легко использовать в качестве экосистем на любом устройстве в любое время. Вместе мы поможем промышленным компаниям выделиться на фоне конкурентов благодаря работе нашей платформы», — сказал Маркус Йекле (Markus Jäckle), COO Transaction-Network.

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