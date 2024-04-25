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В России контрактное производство электроники выросло в 1,5 раза

Объем российского рынка контрактного производства электроники в 2023 г. вырос на 42%, а в I квартале 2024 г. еще на 44%. После ухода из России западных вендоров отечественные производители выстроились к контрактникам в очередь.

Увеличение объема контрактного производства

Объем рынка контрактного производства электроники России в 2023 г. вырос на 42% и достиг 35 млрд руб., пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ).

В I квартале 2024 г. по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. объем вырос еще на 44%. В январе — марте выросли и инвестиции в производство на 160%.

«В основе контрактного производства лежит монтаж компонентов на печатные платы», — пояснил исполнительный директор АРПЭ Иван Покровский. Но в общей стоимости работ сопутствующие сервисы составляют больше половины, уточнил он. Это схемотехника, дизайн, тестирование, упаковка и т. д.

Факторы роста

Российские производители вычислительной и компьютерной техники после ухода иностранных вендоров с отечественного рынка стали занимать их места и потому создали очередь на контрактные производства. Об этом CNews писал в мае 2023 г.

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pressfoto на Freepik
В 2023 г. рынок контрактного производства электроники в России достиг 35 млрд руб.

Участники рынка говорили тогда о перегруженности производственных мощностей — очереди растянулись на несколько месяцев.

«Кроме того, стоимость производства в Азии местами уже превышает стоимость производства в России даже без учета логистики», — сказал «Ведомостям» представитель контрактного производителя «М-плата».

По словам вице-президента по развитию производств GS Group Федора Бояркова, сейчас рынок контрактного производства в России растет за счет стратегии импортозамещения и создания российских брендов. Загрузка контрактных мощностей GS Group варьируется в зависимости от количества заказов от 80 до 100%, отметил он.

«С учетом того что в этом году телекоммуникационное оборудование переходит под балльную систему оценки "отечественности" электроники, рост заказов на контрактное производство может увеличиться до двух раз», — считает Боярков.

В сентябре 2022 г. глава Правительства Михаил Мишустин утвердил проект постановления Минпромторга о переходе на балльную систему включения в реестр отечественной продукции, имеющей право на льготы. Баллы начисляются за использование российских компонентов или за выполнение определенных производственных операций, которые могут совершаться в том числе и на базе контрактных производств.

При этом на просьбу АРПЭ включить в перечень производителей электроники компании, которые производят ее по контракту, осенью 2023 г. ассоциация получила отказ Минпромторга. Это значит, что контрактники не получат льгот, предусмотренных для разработчиков и производителей.

Доля иностранной электроники пока превышает отечественную

В АРПЭ весь российский рынок электроники (включает вычислительную технику, потребительскую электронику, телекомоборудование и проч.) оценивают в 6,1 трлн руб. Из них 65% приходится на продукцию иностранного производства и 35% на отечественную.

Аудиторская компания Kept (ранее KPMG в России) прогнозирует рост доли российской продукции на отечественном рынке микроэлектроники к 2030 г. до 55%.

Это оптимистический сценарий. Пока сохраняются еще проблемы при развитии собственного производства в России: отсутствие локализованных компонентов, недостаточное количество производственных мощностей и нехватка квалифицированных специалистов.

Импорт иностранных серверов и систем хранения данных, к примеру, в 2023 г. увеличился на 10–15% год к году и стал практически равен уровню досанкционного 2021 г.

Анна Любавина

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