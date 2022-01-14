Российское ПО обеспечивает анализ доходности продаж белорусского производителя пива

Белорусский производитель пива и напитков ОАО «Лидское пиво» использует для анализа доходности российскую платформу Optimacros. Проект был реализован специалистами компании «АТОМС консалтинг» менее чем за два месяца.

Задача определения доходности инвестиций является нетривиальной. По словам финансового директора Татьяны Островской, для ее решения предпринимались попытки использовать ПО производства Германии и Украины. Но результаты не удовлетворили по нескольким причинам. В продуктах, ориентированных на решение задач планирования, было сложно представить отчетность с необходимым, очень высоким уровнем детализации, сохраняя гибкость структуры данных. А в разработках, предназначенных для формирования отчетности, было невозможно реализовать сложные, многоуровневые алгоритмы аллокаций, не теряя быстродействия.

В результате финансовый отдел ОАО «Лидское пиво» обратил внимание на решение Optimacros. Для подтверждения его возможностей специалисты «АТОМС консалтинг» реализовали пилотный проект по построению модели факторного анализа выручки за одну неделю, после чего был дан «зеленый свет» основному проекту.

Ежемесячно в информационные кубы загружается около 500 тыс. записей по стоимости доставки в каждую торговую точку, порядка 300 тыс. записей по продажам, более 5000 записей – обороты по счетам МСФО, порядка 10 тыс. клиентов и около 400 номенклатурных позиций. Проект внедрения гибкой системы аналитики реализован специалистами компании «АТОМС консалтинг».

Доступ в Optimacros будут иметь сотрудники финансовой службы, маркетологи и региональные менеджеры по продажам.

Формирующиеся отчеты позволяют оценить, насколько оправданы инвестиции в разные рынки, каналы продаж, регионы, бренды и т.п., а также в скидки и затраты на продвижение.

Кроме этого, отчеты демонстрируют экономическую целесообразность инвестиций в продвижение и продажи, например можно увидеть, как окупаются инвестиции в персонал – в мерчендайзеров, региональных менеджеров и торговых агентов, и в оргструктуру в целом.

Оцениваются также вложения в промо-акции, в частности, дополнительный дисконт в разные каналы, регионы, сети, покупателей, и в торговые условия, являющиеся результатом договоренностей на представленность в торговых точках в соответствии с долей рынка и согласованным планограммам. «Таким образом, благодаря широкому спектру анализируемой информации, мы можем увидеть, насколько успешным было любое наше вложение, потому что масштабирование бизнеса — это всегда вопрос инвестиций», - отметила Татьяна Островская.

Загрузка информации происходит из двух источников – импорт из ERP-системы и информация, которую добавляют сами пользователи, например корректировки или дополнительная детализация.

Отчеты формируются в разрезе двух основных справочников: по товарам (около 600 позиций) и по плательщикам/контрактам (более 5000 контрактов). Первый справочник группирует товары по брендам, категориям, суббрендам, типам тары и форматам. Второй – по продажам: по рынкам, странам, каналам, регионам и торговым сетям, а также дает детализацию по региональным представителям. На основании этих справочников пользователи имеют возможность проанализировать эффективность продаж в разрезе интересующих их аналитик.

ОАО «Лидское пиво» планирует развитие проекта. В частности, обсуждается решение задач факторного анализа выручки (для оценки источников формирования выручки по различным факторам – объем регулярных и акционных продаж, цена, структура продуктового и клиентского портфелей, регулярные и акционные торговые условия, влияние волатильности курса функциональной валюты), логистики и себестоимости в разрезе готовой продукции, сырья, материалов, упаковки.

Обсуждается также оптимизация задач распределительной логистики.