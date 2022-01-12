Решение «Иннодата» для симуляции бизнес-процессов включено в реестр российского ПО

«СИМБА:СимБП» (симуляция и бизнес-анализ для бизнес-процессов) – инструмент собственной разработки компании «Иннодата» для поддержки деятельности предприятия – включен в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

Решение «СИМБА:СимБП» относится к средствам управления бизнес-процессами (ВРМ). Это информационная система для решения специфических отраслевых задач, которая применяется для математического и имитационного моделирования и интеллектуального анализа данных (Data Mining).

Инструмент создавался на стыке технологий процессного анализа (Process Mining), машинного обучения (Machine Learning) и искусственного интеллекта. Применение инструмента нацелено на снижение рисков, связанных с внесением организационных изменений, а также на высвобождение управленческого ресурса для повышения эффективности принимаемых решений.

«СИМБА:СимБП» позволяет выявлять «узкие места» в бизнес-процессах и корреляцию между этапами процесса, моделировать частичный отказ от сценария процесса, симулировать добавление/удаление того или иного этапа. На основе обобщения статистики сотен типовых проектов система позволяет находить области улучшения, анализировать динамику компенсации задержек шагов в процессах. Платформа интегрируется со всеми наиболее распространенными информационными системами.

«Наш продукт собирает данные из многочисленных источников внутри различных информационных систем компании, формирует журнал событий, с помощью технологии Process Mining анализирует данные и формирует рекомендации, на основании которых предполагаются внесение изменений в бизнес-процессы или запуск автоматических процедур коррекции (RPA или API), – сказал исполнительный директор компании «Иннодата» Александр Сергиенко. – Регистрация в реестре российского ПО поможет нам путем расширения сотрудничества с государственными корпорациями и компаниями с госучастием стимулировать процессы цифровизации различных отраслей экономики».