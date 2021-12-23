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Подтверждена совместимость Ankey IDM и «Ред ОС»

«Газинформсервис» совместно с «Ред софт» провели тестирование работы Ankey IDM (разработка компании «Газинформсервис») и программного продукта «Ред ОС» (разработка «Ред софт»). Испытания доказали корректность работы при совместном использовании продуктов.

По результатам проведенного тестирования компании подтверждают корректность функционирования продуктов при условии выполнения требований эксплуатационной документации.

«Мы традиционно уделяем большое внимание безопасности нашей системы контроля учётных записей и совместимости с популярными решениями. Отмечу, что Ankey IDM может как использовать «Ред ОС» в качестве операционной системы, так и управлять учётными записями пользователей, используемых в ней», – отметил Иван Корешков, менеджер по продукту компании «Газинформсервис».

«Развитие экосистемы «Ред ОС» – приоритетное направление для нашей компании. Мы стремимся предоставить пользователю универсальную, а, главное, безопасную среду. Вхождение Ankey IDM в список совместимости «Ред ОС» – важный этап в работе с «Газинформсервис» как с технологическим партнером. Будем укреплять сотрудничество», – сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт».

Ankey IDM – программный комплекс, обеспечивающий централизованное управление учетными записями сотрудников и контроль состояния прав доступа в информационных системах предприятия для превентивных мер несанкционированного доступа. Продукт сертифицирован ФСТЭК России и зарегистрирован в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минцифры России.

«Ред ОС» – российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт сертифицирован ФСТЭК России и зарегистрирован в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минцифры России.

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