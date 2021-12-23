«Нуматех» и «Байкал электроникс» подтвердили совместимость своих продуктов

«Байкал электроникс» и «Нуматех» объявили о подписании соглашения о сотрудничестве, направленного на развитие экосистемы ПО и создание средств защиты информации для вычислительной техники, реализованных с использованием российских ARM-процессоров Baikal.

Совместные усилия компаний будут направлены на доработку программного модуля доверенной загрузки (МДЗ) Numa Arce и его адаптацию для работы на материнских платах всех заинтересованных производителей. Также рассматривается возможность применения материнских плат на базе процессоров Baikal для сертифицированного межсетевого экрана Numa Edge и доверенной среды виртуализации Numa vServer.

На текущий момент компанией «Нуматех» выполнена модификация и адаптация Numa BIOS и МДЗ Numa Arce для функционирования на материнской плате Aquarius AQBM1000, реализованной на базе процессора Baikal-М. Все стандартные функции безопасности в соответствии с «Требованиями к средствам доверенной загрузки» (ФСТЭК России, 2013) и профилями защиты ИТ.СДЗ.УБ4.ПЗ/ИТ.СДЗ.УБ2.ПЗ (ФСТЭК России, 2013) доступны в полном объеме. Новое исполнение МДЗ Numa Arce для платы Aquarius AQBM1000 готовится к проведению испытаний (инспекционному контролю) в рамках системы сертификации средств защиты информации ФСТЭК России.

В перспективе при заинтересованности и участии производителей вычислительной техники совместные компетенции будут использованы для создания доверенных аппаратных платформ, предназначенных для информационных систем с высокими требованиями по безопасности.

«Компетенции «Нуматех» по разработке программных продуктов и средств защиты информации, адаптируемых к аппаратному обеспечению, привлекли внимание ведущих производителей вычислительной техники в России, – сказал заместитель генерального директора компании «Нуматех» Александр Олейник. – Сотрудничество с «Байкал электроникс» особенно важно для нас. Мы сможем быстрее адаптировать наши продукты к аппаратным платформам, реализованным на процессорах семейства Baikal, и оказывать их качественную поддержку. Кроме того, такое технологическое сотрудничество – хорошая возможность для новых перспективных разработок».