Облачные технологии МТС помогут бороться с кражами в магазинах Уфы

МТС сообщила о том, что облачные решения CloudMTS будут использоваться в борьбе с кражами в магазинах Башкортостана. Провайдер реализовал облачный проект для уфимской компании «Робосистемс», разрабатывающей системы на основе искусственного интеллекта, нейронных сетей и технологии обнаружения лиц (face detection).

Система предупреждения хищений «Робостраж» с помощью высокопроизводительного облачного сервиса провайдера в режиме реального времени анализирует видеоизображения из магазинов, предупреждая кражи. В настоящее время система работает в магазинах Башкортостана в тестовом режиме.

База данных системы формируется на основе информации от подключенных к ней торговых точек. В случае кражи сотрудники магазинов вносят в систему данные человека, совершившего правонарушение. Если в одном из торговых залов появится человек, отмеченный в системе как «ненадежный», то охрана магазина получает оповещение и может усилить наблюдение. База данных постоянно пополняется, и в перспективе возможно подключение различных источников, например, системы «Безопасный город».

Быстро распознавать лица посетителей магазинов системе позволяет высокоскоростной облачный сервис GPU Superсloud, адаптированный под проекты с системами видеонаблюдения. Видеопоток с каждой камеры или группы камер проходит параллельную обработку, что обеспечивает высокое качество и скорость работы системы видеоаналитики. По мере роста количества магазинов, облачный сервис будет позволять оперативно увеличивать вычислительные ресурсы для проекта.

«Интеллектуальная система «Робостраж» и супербыстрые облачные технологии МТС повышают безопасность в башкирском ритейле. Вместе с компанией «Робосистемс» мы боремся с потерями от краж, на которые приходится до 9% оборота торговых сетей. Уверен, что положительный опыт этого проекта стимулирует широкое применение облачных решений в других сферах, например, в проектах умного города, медицине, научных исследованиях», — сказал директор МТС в Башкортостане Егор Фисюк.

«Облачные технологии позволяют нам реализовывать сложные интеллектуальные проекты в кратчайшие сроки. Мы можем сосредоточиться на развитии и улучшении системы «Робостраж», не думая о том, хватит ли нам вычислительных ресурсов и смогут ли они обработать все необходимые видеоданные. С помощью высокопроизводительных решений CloudMTS наша система моментально анализирует видеопоток с камер в магазинах Башкортостана, предупреждая кражи. Мы готовы развивать проект, присоединяя к нему другие общественно-значимые места — парки, остановочные комплексы, общедомовые территории», — отметил директор компании «Робосистемс» Роберт Бахтиев.