IVA Technologies подтвердила совместимость платформы IVA MCU с решениями Jabra для ВКС

IVA Technologies, российский производитель ИТ-решений для построения современной цифровой инфраструктуры, и Jabra, производитель аудио- и видеорешений для различных сегментов рынка, объявили о полной совместимости линейки интеллектуальных камер Jabra PanaCast для коллективной и индивидуальной работы, гарнитур и спикерфонов Jabra с российской системой видеоконференцсвязи IVA MCU.

По собственным оценкам IVA Technologies, объем отечественного рынка ВКС в 2020 г. вырос до примерно $300 млн с $200 млн годом ранее. В немалой степени на это повлияла пандемия, которая вынудила многих работодателей перевести сотрудников на удаленный режим работы, а обучение – в дистанционный формат.

«Повсеместное использование унифицированных коммуникаций и, в частности, ВКС привело к тому, что увеличился спрос на оконечные устройства. И даже в какой-то момент времени возник дефицит на гарнитуры и видеокамеры, без которых невозможно представить нормальный сеанс видеосвязи. Но сейчас ситуация стабилизировалась, и у заказчика появился выбор, – отметил Виктор Петров, руководитель R&D-центра IVA Technologies. – Мы же, как разработчик, можем лишь рекомендовать заказчикам ту периферию, что опробовали на совместимость с нашими продуктами. Теперь продукты Jabra официально включены в этот перечень».

Продуктовый портфель Jabra на сегодняшний день включает различные устройства, предназначенные для работы с корпоративными системами ВКС. Это видеобар Jabra PanaCast 50 с углом обзора 180° для работы в новой реальности, интеллектуальные видеокамеры Jabra PanaCast и Jabra PanaCast 20, проводные и беспроводные гарнитуры серий Evolve и Evolve2 и другие устройства.

Они позволяют максимально продуктивно проводить видеосовещания в условиях традиционного, гибкого и домашнего офиса благодаря простоте в применении и высокому качеству видео и аудио и полностью сертифицированы для работы с ведущими мировыми системами ВКС.

«Мы рады объявить о совместимости решений Jabra с российской платформой видео-конференц-связи. Благодаря нашей интеграции государственные организации, где предъявляются высокие требования к надежному и защищенному взаимодействию через ВКС, получат полный набор возможностей для удобной совместной работы, проведения переговоров или совещаний с удаленными офисами и сотрудниками, дистанционного обучения. Они смогут сокращать расходы и ускорять процессы принятия решений благодаря нашим профессиональным аудио- и видеорешениям и платформе IVA MCU. Партнерство с IVA Technologies укрепит позиции наших компаний на рынке», – отметила Галина Карлсон, региональный директор Jabra в России, Украине, СНГ и Грузии.